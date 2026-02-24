Skip to content
/ ©Fotomontage: BMI/Gerd Pachauer & Canva
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt eine Hand mit einem Bierkrug und die Polizei in einem Lokal.
Ein Schlag mit dem Bierkrug endete für einen deutschen Urlauber im Krankenhaus Zams.
Fiss/Tirol
24/02/2026
Bierkrug-Attacke in Tirol: 43-Jähriger bewusstlos geschlagen

Brutale Szenen spielten sich am späten Samstagabend in einem Lokal in Fiss ab: Gegen 23 Uhr eskalierte ein Streit zwischen zwei Gästen völlig.

von Nadia Alina Gressl
Ein 20-jähriger Niederländer schlug dabei einem 43-jährigen Deutschen mit einem Bierkrug auf den Kopf. Das Opfer erlitt eine schwere Kopfverletzung und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Nach der Erstversorgung wurde der Mann ins Krankenhaus Zams eingeliefert. Die Polizei berichtet: „Der 43-Jährige konnte nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden“.

Auf freiem Fuß angezeigt

Der mutmaßliche Täter ergriff zunächst die Flucht. Bekannte des Opfers nahmen jedoch die Verfolgung auf und alarmierten die Polizei. Der 20-Jährige konnte kurze Zeit später festgenommen werden, so die Beamten. Anfangs zeigte sich der Niederländer unkooperativ, bei der Einvernahme legte er schließlich ein Teilgeständnis ab. Der Beschuldigte wird auf freiem Fuß angezeigt.

