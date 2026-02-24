Bierkrug-Attacke in Tirol: 43-Jähriger bewusstlos geschlagen

Brutale Szenen spielten sich am späten Samstagabend in einem Lokal in Fiss ab: Gegen 23 Uhr eskalierte ein Streit zwischen zwei Gästen völlig.

Ein 20-jähriger Niederländer schlug dabei einem 43-jährigen Deutschen mit einem Bierkrug auf den Kopf. Das Opfer erlitt eine schwere Kopfverletzung und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Nach der Erstversorgung wurde der Mann ins Krankenhaus Zams eingeliefert. Die Polizei berichtet: „Der 43-Jährige konnte nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden“.

Auf freiem Fuß angezeigt

Der mutmaßliche Täter ergriff zunächst die Flucht. Bekannte des Opfers nahmen jedoch die Verfolgung auf und alarmierten die Polizei. Der 20-Jährige konnte kurze Zeit später festgenommen werden, so die Beamten. Anfangs zeigte sich der Niederländer unkooperativ, bei der Einvernahme legte er schließlich ein Teilgeständnis ab. Der Beschuldigte wird auf freiem Fuß angezeigt.