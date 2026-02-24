Kohlenmonoxid-Vergiftung auf Baustelle? 16-Jähriger verlor Bewusstsein

Ein 41-jähriger Landsmann arbeitete mit einer benzinbetriebenen Fugenschneidmaschine mit Wasserkühlung. Der Auspuff der Maschine war dabei in Richtung eines geöffneten Fensters gerichtet. Zeitgleich entfernte der 16-Jährige im angrenzenden WC Fliesen. Plötzlich verspürte der Jugendliche Schwindel, konnte sich noch aus dem Raum retten und verlor anschließend kurzzeitig das Bewusstsein. Arbeitskollegen und Rettungskräfte leisteten sofort Erste Hilfe. Mit Verdacht auf eine Kohlenmonoxidvergiftung wurde der Verletzte zunächst zu einem Arzt und danach ins BKH Reutte eingeliefert.