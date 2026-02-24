Verfolgungsjagd: Lenker ohne Führerschein raste mit 160 km/h davon

Filmreife Szenen spielten sich Montagabend in Innsbruck und auf der Inntalautobahn ab: Im Zuge einer Fahndung nach einem vermeintlich gestohlenen Auto entdeckte eine Polizeistreife am Abend das gesuchte Auto.

Ein 31-jähriger Österreicher lenkte das Auto stadtauswärts und fuhr bei Völs auf die A12 Richtung Oberland auf. Als die Polizei mit Blaulicht und Folgetonhorn die Verfolgung aufnahm, gab der Mann Gas und beschleunigte auf rund 160 km/h. Erst nach eindeutigen Anhaltezeichen stoppte er am Rastplatz Zirl Ost.

Kürzlicher Suchtmittelkonsum

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Lenker keinen Führerschein besitzt. Zudem zeigte er Symptome einer möglichen Suchtmittelbeeinträchtigung. Einen Drogentest lehnte er ab, gestand jedoch kürzlichen Drogenkonsum. Auch eine amtsärztliche Untersuchung verweigerte er. Im Fahrzeug befand sich außerdem die 23-jährige Zulassungsbesitzerin. Auch sie zeigte Anzeichen einer Beeinträchtigung und gab Suchtmittelkonsum zu. Zudem wusste sie, dass der 31-Jährige keinen Führerschein hat. Eine Durchsuchung des Autos brachte kleinere Mengen Suchtgift ans Licht. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Wie sich herausstellte, lag kein Fahrzeugdiebstahl vor. Nach Abschluss der Ermittlungen folgen mehrere Anzeigen.