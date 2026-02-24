Skip to content
Region auswählen:
/ ©Pexels/Kindel Media
Das Bild auf 5min.at zeigt Hände in Handschellen.
Ein Paar wurde auf freiem Fuß angezeigt.
Landeck/Tirol
24/02/2026
Am 22. Feber

Skidieb-Paar geschnappt: Sieben Paar gestohlene Ski im Auto

Ermittlern des Landeskriminalamt Tirol ist ein mutmaßliches Skidieb-Paar ins Netz gegangen. Seit Dezember 2025 wurde gegen einen 54-jährigen Deutschen wegen gewerbsmäßigen Diebstahls ermittelt.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(126 Wörter)

Am 22. Februar klickten schließlich im Raum Landeck zuerst die Handschellen – auch seine 52-jährige Ehefrau wurde angehalten. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs machten die Beamten eine erstaunliche Entdeckung: Gleich sieben Paar Alpinski wurden sichergestellt.

Weitere Taten gestanden

Bei den Einvernahmen legten beide ein Geständnis ab. Sie gaben zu, zumindest fünf Paar Ski während ihres Aufenthalts in Ischgl gestohlen zu haben. Ein weiteres Paar soll bereits aus einem Diebstahl im Vorjahr stammen. Der Hauptverdächtige gestand zudem weitere Taten im Tiroler Oberland und nannte sogar einen damaligen Komplizen. Die Polizei berichtet: „Die beiden Beschuldigten wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft auf freien Fuß angezeigt.“ Die Ermittlungen laufen weiter. Die Schadenssumme ist derzeit noch unklar.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: