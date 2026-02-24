Skidieb-Paar geschnappt: Sieben Paar gestohlene Ski im Auto

Ermittlern des Landeskriminalamt Tirol ist ein mutmaßliches Skidieb-Paar ins Netz gegangen. Seit Dezember 2025 wurde gegen einen 54-jährigen Deutschen wegen gewerbsmäßigen Diebstahls ermittelt.

Am 22. Februar klickten schließlich im Raum Landeck zuerst die Handschellen – auch seine 52-jährige Ehefrau wurde angehalten. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs machten die Beamten eine erstaunliche Entdeckung: Gleich sieben Paar Alpinski wurden sichergestellt.

Weitere Taten gestanden

Bei den Einvernahmen legten beide ein Geständnis ab. Sie gaben zu, zumindest fünf Paar Ski während ihres Aufenthalts in Ischgl gestohlen zu haben. Ein weiteres Paar soll bereits aus einem Diebstahl im Vorjahr stammen. Der Hauptverdächtige gestand zudem weitere Taten im Tiroler Oberland und nannte sogar einen damaligen Komplizen. Die Polizei berichtet: „Die beiden Beschuldigten wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft auf freien Fuß angezeigt.“ Die Ermittlungen laufen weiter. Die Schadenssumme ist derzeit noch unklar.