Schwäne auf Bahngleisen gerettet: Zugverkehr lag für 40 Minuten lahm

Tierischer Einsatz mitten in der Stadt: Am Dienstag verirrten sich zwei Schwäne auf die Bahngleise im Bereich Strubergasse / Gaswerkgasse und sorgten für einen gefährlichen Zwischenfall.

Die Österreichische Tierrettung berichtet in einer Aussendung: „Zwei Schwäne hatten sich auf die Bahngleise verirrt, wodurch der Zugverkehr bereits seit rund 40 Minuten lahmgelegt war.“ Polizei und Mitarbeiter der ÖBB sicherten den Bereich, bis das Einsatzteam eintraf. Den Tierrettungskräften gelang es rasch, die Tiere zu sichern. Dabei wurde festgestellt, dass beide Schwäne Verletzungen an Flügeln und Schwimmfüßen erlitten hatten. Sie wurden sofort zur Tierärztin Eva Haberpeuntner gebracht und medizinisch versorgt.

Schnelles und koordiniertes Handeln

Dort erhielten die Schwäne eine umfassende Behandlung inklusive Schmerzmittel, Vitamin B und einem Mittel zur Kreislaufstabilisierung. Die weitere Pflege übernimmt nun der Verein Schwanenschutz Salzkammergut. Die Österreichische Tierrettung erklärte dazu: „Die weitere Beobachtung und Versorgung übernimmt Alexander Maritsch vom Verein ‚Schwanenschutz Salzkammergut‘. Dieses schnelle und koordinierte Handeln zeigt, wie effektiver Tierschutz in der Praxis funktionieren kann“, so die Tierrettung abschließend.

©Österreichische Tierrettung

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.02.2026 um 16:03 Uhr aktualisiert