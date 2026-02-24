Nach Drohungen: Polizei nimmt Salzburger in seiner Wohnung fest

Laut Presseaussendung der Polizei Salzburg soll der Mann am 23. Februar gegen 17.30 Uhr eine Nachbarin sowie deren Schwiegersohn massiv bedroht haben. Zum Motiv ist bislang nichts bekannt. Am 24. Februar klickten an der Wohnadresse des Mannes die Handschellen. Die Polizei berichtet: „Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete die Einlieferung in die Justizanstalt Salzburg an.“