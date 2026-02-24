Geld für Österreichs Älteste: Februar-Pension kommt an diesem Tag

In wenigen Tagen ist es wieder so weit und die Pension für den Februar wird allen Bezugsberechtigten auf ihr Konto überwiesen oder ist per Barauszahlung verfügbar. Bei uns erfahrt ihr alles, was ihr zum Thema Pension wissen müsst.

Die Pensionsauszahlung folgt in Österreich einer ganz einfachen Regelung: Das Geld kommt immer am 1. des nachfolgenden Monats. Immer? Nein, in manchen Fällen bekommt man die Pension schon früher überwiesen. Fällt der 1. nämlich auf ein Wochenende oder einen Feiertag, kommt die Auszahlung schon am letzten Werktag davor. Das ist nun auch für die Februar-Pension der Fall. Nachdem der 1. März ein Sonntag ist, gibt es bereits am kommenden Freitag, 27. Februar 2026, Geld für alle Menschen, die hierzulande den Ruhestand genießen. Das bestätigt auch die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) auf Nachfrage von 5 Minuten. Betroffen davon sind insgesamt übrigens mehr als zwei Millionen Menschen. In der folgenden Infobox findet ihr auch die Auszahlungsdaten der folgenden Monate.

Wann die Pension in Österreich ausgezahlt wird: Jänner-Pension : am 30. Jänner 2026

: am 30. Jänner 2026 Februar-Pension : am 27. Februar 2026

: am 27. Februar 2026 März-Pension : am 1. April 2026

: am 1. April 2026 April-Pension : am 30. April 2026

: am 30. April 2026 Mai-Pension : am 1. Juni 2026

: am 1. Juni 2026 Juni-Pension : am 1. Juli 2026

: am 1. Juli 2026 Juli-Pension : am 31. Juli 2026

: am 31. Juli 2026 August-Pension : am 1. September 2026

: am 1. September 2026 September-Pension : am 1. Oktober 2026

: am 1. Oktober 2026 Oktober-Pension : am 30. Oktober 2026

: am 30. Oktober 2026 November-Pension : am 1. Dezember 2026

: am 1. Dezember 2026 Dezember-Pension: Überweisung am 31. Dezember 2026, Baranweisung am 30. Dezember 2026

Pension kann auch bar ausgezahlt werden

Das Geld kann dabei eben nicht nur überwiesen werden, bei zehntausenden Österreichern kommt es auch noch per Baranweisung, es wird also bar ausgezahlt. Diese Zahl ist in den vergangenen Monaten allerdings immer geringer geworden. Mehr dazu auch hier: Pension in bar: Immer weniger Österreicher lassen sich Geld auszahlen. Die Auszahlung erfolgt dabei an denselben Daten wie das auch bei der Überweisung der Fall ist. Die einzige Ausnahme ist laut PVA der Dezember, wo die Überweisung am 31. kommt, die Baranweisung aber schon am 30. stattfindet, heißt es.

Wie die Arbeiterkammer bei der Pension hilft

Apropos Pensionen: Die Arbeiterkammern (AK) ziehen aktuell häufig Bilanz über das vergangene Jahr. Dabei wird auch immer der Teilbereich „Pensionen“ angesprochen. Tatsächlich hilft die AK, die meist eher dafür bekannt ist, im Konsumentenschutz oder Arbeitsrecht tätig zu sein, auch hier oft aus. Es handle sich „um die Beratung von Mitgliedern bei Fragen zum Antritt der verschiedenen Pensionsmöglichkeiten sowie die Vertretung beim Einspruch gegen Bescheide“, so die AK Oberösterreich auf Nachfrage von 5 Minuten. Wir haben einige Fälle aufgezeigt, um zu erklären, wie das aussieht und funktioniert. Alles dazu könnt ihr etwa hier nachlesen: Jahre früher in Pension: Österreicher brauchten AK-Hilfe.