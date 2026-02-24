Trauer um Wolfgang Irrer: TV-Pionier verstorben

Oberösterreich verliert eine prägende Stimme des Regionalfernsehens: Wolfgang Irrer ist tot. Über Jahrzehnte begleitete er den heimischen Fußball bei LT1. Nun herrscht große Betroffenheit in der Medien- und Sportszene.

Mit Wolfgang Irrer verliert Oberösterreich eine prägende Persönlichkeit des Regionalfernsehens und viele Zuseher eine vertraute Stimme, die sie über Jahre begleitet hat.

Wenn in Oberösterreich der Ball rollte, war seine Stimme nicht weit. Wolfgang Irrer zählte über viele Jahre zu den bekanntesten Gesichtern und Stimmen im regionalen Sportjournalismus. Sein Tod sorgt nun für tiefe Trauer in der heimischen Medienlandschaft. Mit ihm verliert das Land einen Kommentator, der den Fußball über Generationen hinweg begleitete und prägte.

Jahrzehnte vor der Kamera

Seine berufliche Heimat fand Irrer beim Privatsender LT1 sowie beim Vorgänger OÖ Vision. Dort kommentierte und analysierte er unzählige Fußballspiele. Für viele Fans war er ein fixer Bestandteil der Berichterstattung. Doch sein Einsatz beschränkte sich nicht nur auf das Kommentieren: Irrer stand auch als Nachrichtenmoderator vor der Kamera. Darüber hinaus arbeitete er im Schnitt und kannte die Abläufe hinter den Kulissen genau. Das Fernsehen war für ihn mehr als nur ein Arbeitsplatz; es war sein Metier.

Auch nach der Pension aktiv

Selbst nach seiner Pensionierung zog er sich nicht vollständig zurück. Als freier Mitarbeiter blieb er dem Sender TV1 verbunden und weiterhin journalistisch tätig. Seine Erfahrung und sein Wissen brachte er so weiterhin in die regionale Medienwelt ein. Abseits des Journalismus zeigte er eine weitere Leidenschaft: Als DJ sorgte er für Stimmung und begeisterte sein Publikum auch abseits des Fußballplatzes.