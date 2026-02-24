Familienbetrieb in der Wachau am Zittern

Schwere Zeiten für einen bekannten Familienbetrieb in der Wachau: Über das Vermögen zweier Restaurants in Aggstein und in Rappoltenkirchen, wurde ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet.

Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) mitteilt, sei die Insolvenz unter anderem auf den Felssturz 2024 und die damit verbundene Sperre der B33 zurückzuführen. Dadurch habe es einen massiven Umsatzeinbruch gegeben. Zusätzlich „sollen die Teuerung bei Lebensmitteln sowie der Anstieg der Energiekosten infolge der Energiekrise im Jahr 2023 insolvenzursächlich gewesen sein“.

Sanierung geplant

Der Betrieb ist ein echter Familienbetrieb: „‚De Daniels‘ ist belgisch und bedeutet ‚Die Daniels‘, sprich unsere Familie“, heißt es auf der Webseite. Rund 40 Gläubiger sind von der Insolvenz betroffen, die Verbindlichkeiten betragen laut AKV etwa 388.000 Euro. Dennoch gibt es Hoffnung: Das Unternehmen „soll fortgeführt und saniert werden“. Den Gläubigern werde ein Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent, zahlbar innerhalb von zwei Jahren, angeboten.