Nach Hangrutsch: Straße bei Thiersee über Nacht gesperrt

Ein Hangrutsch hat die L 30 lahmgelegt und sorgt für eine Sperre über Nacht. Die Behörden warten das Abklingen der Niederschläge ab, bevor am Mittwoch die Aufräumarbeiten beginnen.

Aus Sicherheitsgründen bleibt die wichtige Verbindung zwischen Hinterthiersee und Ascherdorf vorerst in beide Richtungen gesperrt.

Nach einem Hangrutsch oberhalb der L 30 Hinterthierseestraße ist die Verbindung zwischen Hinterthiersee und Ascherdorf seit Dienstag gesperrt. Die Sperre gilt in beide Fahrtrichtungen und bleibt aufgrund des anhaltenden Niederschlags auch über Nacht aufrecht. Aus Sicherheitsgründen kann die Straße derzeit nicht befahren werden. Die Behörden reagieren damit auf die erhöhte Gefahr weiterer Erdbewegungen.

Räumungsarbeiten ab Mittwoch

Die Räumungsarbeiten sollen am Mittwochvormittag beginnen. Zusätzlich werden oberhalb der Straße Betonleitwände sowie Anti-Rutschvorrichtungen errichtet, um die Strecke künftig besser zu sichern. Eine Umfahrung ist über die L 37 Thierseestraße möglich.