Ab März: Zwei Waffenverbotszonen in Innsbruck
Ab dem 1. März 2026 gelten in Innsbruck wieder zwei Waffenverbotszonen. Die Polizei in Tirol hat diese Regeln neu erlassen, weil die bisherigen Verbote nach drei Monaten abgelaufen waren.
Hier sind Waffen verboten:
- Bogenmeile: In diesem Bereich gibt es das Verbot bereits seit Dezember 2018. Es wurde jetzt erneut verlängert.
- Hauptbahnhof und Umgebung: Das Verbot gilt für den Bahnhofsvorplatz (Südtiroler Platz) und die angrenzenden Seitenstraßen wie die Salurner Straße, Adamgasse, Brixner Straße, Meinhardstraße, Brunecker Straße und Museumstraße.
Warum gibt es diese Zonen?
„Die Waffenverbotszonen (WVZ) geben der Polizei die Möglichkeit, effektiver gegen potentielle Gewalttäter vorzugehen. Bei 9 Schwerpunktaktionen von November 2025 bis Jänner 2026 wurden in den beiden Waffenverbotszonen insgesamt 7 Waffen oder waffenähnliche Gegenstände, davon 6 Messer, sichergestellt“, berichtet die Tiroler Polizei.
