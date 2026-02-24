Veröffentlicht am 24. Februar 2026, 17:41 / ©APA/dpa/Marijan Murat

Ab März: Zwei Waffenverbotszonen in Innsbruck

Ab dem 1. März 2026 gelten in Innsbruck wieder zwei Waffenverbotszonen. Die Polizei in Tirol hat diese Regeln neu erlassen, weil die bisherigen Verbote nach drei Monaten abgelaufen waren.