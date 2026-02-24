Skip to content
/ ©APA/APA/dpa/Patrick Seeger
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Blaulicht.
Ein Streit um ein falsch geparktes Auto ist am Montagmorgen in Zell am Ziller völlig aus dem Ruder gelaufen.
Zillertal/Tirol
24/02/2026
Messer-Drohung nach Parkstreit in Tirol

Am 23. Februar 2026 eskalierte ein Streit in Zell am Ziller. Ein 44-jähriger Deutscher hatte eine Zufahrt verparkt, woraufhin es zum Wortgefecht mit einem 58-jährigen Kroaten kam.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(50 Wörter)

Plötzlich zog der 44-Jährige ein Messer und hielt es dem anderen Mann vor das Gesicht. Das Opfer flüchtete und rief die Polizei. Die Beamten stellten das Messer sicher und sprachen gegen den Deutschen ein Waffenverbot aus. Er wird auf freiem Fuß angezeigt.

