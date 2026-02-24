30 Einsatzkräfte: Brand im Kinderzimmer in Vorarlberg

Ein lauter Knall schreckte am Dienstagmittag die Bewohner einer Wohnung in Bludenz auf. Im Kinderzimmer war im Bereich eines Bettes ein Feuer ausgebrochen.

Am 24. Feber 2026 kam es in einer Wohnung in Bludenz zu einem Brand. „Die Bewohner nahmen gegen Mittag einen deutlich hörbaren Knall im Kinderzimmer wahr“, berichtet die Vorarlberger Polizei. „Beim Nachsehen stellten sie fest, dass im Bereich des Kinderbettes ein Feuer ausgebrochen war. Den Bewohnern gelang es, den Brand gemeinsam mit einem Nachbarn mithilfe eines Feuerlöschers rasch zu löschen“.

Defekte UV-Lampe

Die Feuerwehr Bludenz führte anschließend Nachlöscharbeiten durch. Drei Personen wurden zur weiteren medizinischen Abklärung in das LKH Bludenz gebracht. „Die Brandursache dürfte eine defekte UV-Lampe gewesen sein, die sich unter dem Kinderbett befunden haben soll“, heißt es in einer Presseaussendung. Das Kinderzimmer wurde durch das Brandgeschehen erheblich beschädigt und ist derzeit nicht bewohnbar.

Im Einsatz standen: