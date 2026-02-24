Skip to content
/ ©Pixabay
Das Bild auf 5min.at zeigt die Feuerwehr.
Ein technischer Defekt führte am 24. Feber zu einem Brandausbruch in einem Bludenzer Mehrparteienhaus.
Bludenz/Vorarlberg
24/02/2026
Zu Mittag

30 Einsatzkräfte: Brand im Kinderzimmer in Vorarlberg

Ein lauter Knall schreckte am Dienstagmittag die Bewohner einer Wohnung in Bludenz auf. Im Kinderzimmer war im Bereich eines Bettes ein Feuer ausgebrochen.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(151 Wörter)

Am 24. Feber 2026 kam es in einer Wohnung in Bludenz zu einem Brand. „Die Bewohner nahmen gegen Mittag einen deutlich hörbaren Knall im Kinderzimmer wahr“, berichtet die Vorarlberger Polizei. „Beim Nachsehen stellten sie fest, dass im Bereich des Kinderbettes ein Feuer ausgebrochen war. Den Bewohnern gelang es, den Brand gemeinsam mit einem Nachbarn mithilfe eines Feuerlöschers rasch zu löschen“.

Defekte UV-Lampe

Die Feuerwehr Bludenz führte anschließend Nachlöscharbeiten durch. Drei Personen wurden zur weiteren medizinischen Abklärung in das LKH Bludenz gebracht. „Die Brandursache dürfte eine defekte UV-Lampe gewesen sein, die sich unter dem Kinderbett befunden haben soll“, heißt es in einer Presseaussendung. Das Kinderzimmer wurde durch das Brandgeschehen erheblich beschädigt und ist derzeit nicht bewohnbar.

Im Einsatz standen:

  • Feuerwehr Bludenz: 4 Fahrzeuge, 30 Einsatzkräfte
  • Rotes Kreuz: 2 Fahrzeuge, 3 Einsatzkräfte
  • Bundespolizei: 1 Fahrzeug, 2 Einsatzkräfte
  • Gemeindesicherheitswache: 1 Fahrzeug, 2 Einsatzkräfte
