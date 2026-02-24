Wieder keine Einigung: Streik in oberösterrechischen Spitälern droht

In Oberösterreich spitzt sich der Streit um den Kollektivvertrag in den Ordensspitälern zu. Auch die sechste Verhandlungsrunde brachte keine Einigung. Nun bereitet die Gewerkschaft vida einen Streik am Dienstag, dem 3. März, vor.

Die sechste Verhandlungsrunde zum Kollektivvertrag für die Ordensspitäler in Oberösterreich ist ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Laut Gewerkschaft legten die Arbeitgeber kein neues Angebot vor. Vor allem in der zentralen Frage der Arbeitszeitverkürzung habe es „keinerlei Bewegung“ gegeben. Für die Gewerkschaft ist klar: Ohne verbindliche Arbeitszeitverkürzung werde es keine nachhaltige Verbesserung der Arbeitsbedingungen geben. Ein nächster Verhandlungstermin ist für den 12. März angesetzt.

„Spürbare Entlastung“ gefordert

„Uns geht es um eine gute Patientenversorgung und um die Zukunft der Gesundheitsversorgung in Oberösterreich. Dafür braucht es endlich spürbare Entlastung für die Beschäftigten – und die kommt nur mit einer realen Arbeitszeitverkürzung“, betont vida-KV-Verhandlerin Martina Reischenböck. Die Beschäftigten seien den Arbeitgebern in den vergangenen Runden mehrfach entgegengekommen. Zuletzt habe man sogar ein eigenes Kompromissangebot vorgelegt. „Die Arbeitgeber sind bis heute nicht einmal in der Lage, ein eigenes Gegenangebot zur Arbeitszeitverkürzung vorzulegen. Statt Lösungen zu suchen, mauern sie sich auf ihrer Position ein“, so Reischenböck.

Land Oberösterreich in der Verantwortung

Trotz der festgefahrenen Situation zeigt sich das Verhandlungsteam weiterhin gesprächsbereit. „Wenn die Arbeitgeber endlich ernsthaftes Interesse an einer Lösung zeigen, sind wir natürlich gesprächsbereit. Dafür braucht es allerdings echte Vorschläge statt leerer Worte.“ Gleichzeitig verweist die Gewerkschaft auf die Rolle des Landes Oberösterreich, das die Ordensspitäler maßgeblich finanziert. Eine tragfähige Lösung könne offenbar nicht ohne politisches Eingreifen zustande kommen. „Die politische Verantwortung bleibt bislang zu oft im Hintergrund. Das Problem ist aber ein politisches – und eines im öffentlichen Interesse der gesamten oberösterreichischen Bevölkerung.“

Appell an LH-Stv.in Haberlander

Besonders Gesundheits-Landesrätin LH-Stv.in Christine Haberlander (ÖVP) wird angesprochen. „Haberlander betont innerhalb der ÖVP regelmäßig ihr Engagement für Arbeitnehmer:innen und Frauenthemen. Rund 80 Prozent der Beschäftigten in den Ordensspitälern sind Frauen. Wer diese Realität ernst nimmt, muss sich auch für konkrete Entlastung in den Gesundheitsberufen einsetzen“, betont Martina Reischenböck. Auch Ergotherapeutin und Betriebsrätin Eva-Maria Meindlhumer richtet einen direkten Appell an die Landesrätin: „Frau Haberlander: Wenn Sie wollen, dass die Menschen in unserem Bundesland auch in Zukunft gut versorgt werden, dann kommen Sie jetzt auf uns zu! Auch Ihnen sollte das Wohl der Patient:innen am Herzen liegen.“

Streikvorbereitungen laufen

Die Gewerkschaft vida bereitet gemeinsam mit Beschäftigten einen Streik am Dienstag, dem 3. März, vor. Die Ankündigung sei bereits in der vergangenen Woche erfolgt – aus Rücksicht auf Patienten und um Planungssicherheit zu geben. Wie schon bei früheren Maßnahmen biete man den Arbeitgebern ein geordnetes Herunterfahren des Betriebs auf Basis einer gemeinsamen Vereinbarung an, um die Versorgung bestmöglich zu gewährleisten. „Jetzt sind die Arbeitgeber und die Politik gefordert, Verantwortung zu übernehmen. Die Beschäftigten haben ihren guten Willen längst bewiesen“, so Reischenböck abschließend.