Solidarität vom Löffel: Benefiz-Suppenessen im St. Pöltner Landhaus

Im Ostarrichisaal des NÖ Landhauses in St. Pölten fand am Dienstag (24. Feber 2026) das traditionelle Benefiz-Suppenessen der Katholischen Frauenbewegung der Diözese St. Pölten anlässlich des Familienfasttages mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner statt. Das Rezept der Fastensuppe (Frittatensuppe) stellte Anna Rosenberger, ehemalige Vorsitzende der Katholischen Frauenbewegung (kfb) der Diözese St. Pölten, zur Verfügung. Die Zubereitung erfolgte durch die Landhausküche St. Pölten.

Ein Tag der Menschlichkeit und Zuversicht

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sprach von einer „schönen Tradition“ und einem „schönen Zusammentreffen“. „Mit diesem Benefiz-Suppenessen setzen wir immer wieder – Jahr für Jahr – einen wichtigen Schritt in Richtung Solidarität, schönem Miteinander und gelebter Nächstenliebe“, so Mikl-Leitner. Dafür sagte sie der Katholischen Frauenbewegung und all jenen, die die Aktion begleiten, „ein herzliches Dankeschön“. „Sie alle machen diesen Tag zu einem Tag der Zuversicht, der Hoffnung und der Menschlichkeit“, betonte die Landeshauptfrau, dass es gerade all das in so herausfordernden Zeiten – ob der Kriege, wirtschaftlicher Unsicherheit und globaler Krisen – brauche.

Die Verpflichtung zum Teilen im „Land des Miteinanders“

Es sei wichtig, den Menschen „Halt und Orientierung zu geben und Verantwortung für andere zu übernehmen“, führte Mikl-Leitner aus, dass wir in Niederösterreich leben – in einem Land, das zu den reichten der Welt gehöre, mit einem sozialen Netz, wo wir Menschen auffangen, die Hilfe und Unterstützung brauchen, wo es wirtschaftlich aufwärts gehe und man im Bereich der Kaufkraft auf Platz eins liege. „Und gerade deswegen sind wir in Niederösterreich, wo es uns so gut geht, verpflichtet, anderen zu helfen und mit anderen zu teilen“, so Mikl-Leitner.

Hilfe für Frauen im Nordosten Indiens

Die Landeshauptfrau bedankte sich bei der Katholischen Frauenbewegung für die Aktion und hob das Projekt SEEDS hervor, bei dem es darum gehe, für die Rechte der Frauen zu kämpfen, sie aus der Gewaltspirale zu bringen und alles zu tun, damit sie ein selbstbestimmtes Leben führen können. Wie das gelingen könne, habe der abgespielte Film eindrucksvoll gezeigt, betonte Mikl-Leitner aber gleichzeitig, dass es noch sehr viel Arbeit gebe. „Mit diesem gemeinsamen Essen können wir weit über die Grenzen Niederösterreichs helfen – dieses Mal im Nordosten Indiens, wo diese Spende auch tatsächlich ankommt“, so Mikl-Leitner.