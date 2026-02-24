Führerschein: Härtere Strafen für Schummler bei der Fahrprüfung 

Wer bei der Fahrprüfung betrügt, wird künftig deutlich strenger bestraft: Die Sperrfrist für Schummler verdoppelt sich auf 18 Monate.

Die neue Führerschein-Novelle, die am 1. September 2026 in Kraft tritt, bringt zudem Erleichterungen für Lkw-Lenker ab 60.

Wie mehrere Medien berichten, steht eine umfassende Reform des Führerscheingesetzes bevor. Die neuen Regelungen, die am 1. September 2026 in Kraft treten sollen, bringen sowohl strengere Maßnahmen gegen Prüfungsbetrug als auch deutliche bürokratische Erleichterungen in vielen anderen Bereichen.

Kampf gegen Prüfungsbetrug

Wer bei der theoretischen Fahrprüfung schummelt, muss künftig mit deutlich längeren Wartezeiten rechnen: Die Sperrfrist für einen erneuten Antritt wird von neun auf 18 Monate verdoppelt. Zudem nimmt das Gesetz nun auch die Hintermänner in die Pflicht: Personen, die den Betrug organisieren oder aktiv durchführen, müssen künftig mit Strafen rechnen.

Schnellerer Zweitversuch und längere Fristen

Positive Nachrichten gibt es für alle, die regulär durch eine Prüfung fallen: Die Wiederholungsfrist für die theoretische oder praktische Prüfung wird von zwei Wochen auf 12 Tage verkürzt. Auch bei Dokumenten gibt es mehr Spielraum:

Der Internationale Führerschein ist künftig drei Jahre statt bisher nur ein Jahr gültig.

Bei Verlust oder Diebstahl dient die Anzeige nun acht Wochen lang als Ersatzführerschein im Inland (bisher vier Wochen).

Wer einen Drittstaatenführerschein umschreiben lässt, darf während des Verfahrens bis zu sechs Monate lang weiterfahren.

Erleichterungen für Lkw- und Buslenker ab 60

Eine wesentliche Änderung betrifft erfahrene Lenker von schweren Fahrzeugen. Ab dem 60. Lebensjahr müssen Lkw- und Bus-Führerscheine (inklusive Anhängerklassen) künftig nur noch alle fünf Jahre verlängert werden. Bisher war dies alle zwei Jahre nötig.