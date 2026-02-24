Schuldspruch: Bludenzer Stadtchef wegen Amtsmissbrauchs verurteilt

Der Bürgermeister der Vorarlberger Stadt Bludenz, Simon Tschann (ÖVP) wurde am Landesgericht Feldkirch erneut wegen Amtsmissbrauchs verurteilt. Die Strafe? Das Gericht sah eine achtmonatige bedingte Haftstrafe und eine unbedingte Geldstrafe von 60.000 Euro als tat- und schuldangemessen. Sowohl Tschann als auch die Staatsanwaltschaft legten Rechtsmittel ein, das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Hintergrund der Anklage

Tschann soll 2021 eine Baubewilligung für eine Wohnanlage unterschrieben haben, obwohl er wusste, dass diese möglicherweise gesetzwidrig war (insbesondere wegen fehlender Bauabstände). Ein erstes Urteil von 2024 wurde vom OGH aufgehoben, da die Begründung nicht ausreichte. Deshalb musste der Fall neu verhandelt werden. Ein Zeuge der Stadtplanung berichtete von massivem Druck, das Projekt durchzuwinken. Die Richterin schenkte Tschanns Aussage, er habe von den Problemen nichts gewusst, keinen Glauben. Sie warf ihm „kollektive Vergesslichkeit“ vor. Das Gericht bezeichnete das Verhalten nach der Tat als „himmelschreiend“. Es sollen sogar Sitzungstermine erfunden worden sein, um die Unterschrift im Nachhinein zu rechtfertigen. Tschann gab zu, den Bescheid vor der Unterschrift nicht gelesen zu haben. Er habe darauf vertraut, dass seine Fachabteilungen alles korrekt vorbereitet hätten. Sein Anwalt betonte, dass der Großteil der Auflagen (95 %) im Bescheid berücksichtigt worden sei und Tschann nicht bewusst rechtswidrig gehandelt habe. (APA/RED; 24.02.2026)