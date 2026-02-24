Frühlingshaftes Bergwetter: Sonne über fast ganz Österreich

„Unter dem Einfluss von steigendem Luftdruck präsentiert sich das Wetter bis zum Abend in nahezu allen Landesteilen sonnig und trocken“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Während der Tag in manchen Tälern und Becken noch mit vereinzelten Nebelfeldern beginnt, setzt sich im Laufe des Vormittags überall die Sonne durch. Oft zeigt sich der Himmel dabei sogar komplett wolkenlos. Der Wind weht meist nur schwach bis mäßig aus Richtungen zwischen West und Nordost. Nach frostigen Frühtemperaturen zwischen minus 3 und plus 4 Grad klettert das Thermometer tagsüber deutlich nach oben. Erwartet werden Höchstwerte zwischen 8 und 18 Grad, wobei es im Westen am mildesten wird.

Traumbedingungen auf den Bergen

Auch für Wanderer und Wintersportler bringt der Mittwoch ideale Bedingungen, sofern die Sicherheit nicht vergessen wird. „Am Mittwoch gibt es sehr sonniges Bergwetter, regionale morgendliche Hochnebelfelder sowie Restwolken lichten sich meist rasch und dann scheint die Sonne oft von einem strahlend blauen Himmel“, so die Experten. Trotz der strahlenden Sonne mahnt die GeoSphere Austria zur Vorsicht abseits der Pisten: „Lawinenlagebericht beachten!“ In exponierten Gipfellagen kann der Wind aus Nordwest noch lebhaft auffrischen, ansonsten bleibt er eher schwach bis mäßig. In 2.000 Metern Seehöhe werden milde 2 bis 8 Grad erreicht, während die Temperatur in 3.000 Metern auf etwa 0 Grad ansteigt.