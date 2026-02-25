Unfall auf Tiroler Straße: Jugendlicher (17) von Auto erfasst

Ein 17-Jähriger wurde am Dienstagabend auf der Tiroler Straße (B 171) im Gemeindegebiet von Schwaz von einem Auto erfasst und verletzt. Der junge Kroate wollte gerade einen Schutzweg queren.

In Schwaz kam es Dienstagabend auf der Tiroler Straße (B171) zu einem Unfall.

Ein Jugendlicher (17) wurde am Dienstag im Gemeindegebiet von Schwaz von einem Auto erfasst. Der Kroate wollte gerade einen Schutzweg auf der Tiroler Straße (B 171) queren. Aus bislang unbekannter Ursache kollidierte er dabei frontal mit dem Wagen eines 64-jährigen Deutschen.

17-Jähriger prallt gegen Windschutzscheibe

„Er prallte gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeugs, wurde einige Meter nach vorne geschleudert und kam auf der Fahrbahn zum Liegen“, schildern die Beamten der Polizeiinspektion Schwaz. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte von der Rettung ins BKH Schwaz eingeliefert. Die B171 war aufgrund dessen bis zirka 18.45 Uhr gesperrt.