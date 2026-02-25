Auto stürzt in Bach: 25-Jährige vor Ertrinken gerettet

In Eferding ist Dienstagbend eine 25-Jährige mit ihrem Auto in einen Bach gestürzt. Das Fahrzeug überschlug sich und sank. Polizisten zogen die Frau in letzter Minute aus dem Wagen. Auch ein Beamter wurde verletzt.

Das Auto überschlug sich und blieb kopfüber im Bach liegen. Ein Polizist rettete die 25-Jährige „vor dem Ertrinken“.

Am Dienstag, dem 24. Februar 2026, kurz vor 23 Uhr, kam es entlang der B 134 im oberösterreichischen Eferding zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 25-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Grieskirchen war von Eferding in Richtung Breitenaich unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache geriet sie über den Fahrbahnrand hinaus. Was dann folgte, ging binnen Sekunden: Der Wagen fuhr in den angrenzenden Bach und überschlug sich.

Auto blieb kopfüber im Wasser

Das Fahrzeug kam im Bach kopfüber zum Stillstand. Die 25-Jährige war im Inneren eingeschlossen und hing im Auto fest, während dieses weiter sank. Eingetroffene Polizisten reagierten sofort. Sie liefen zum Fahrzeug und versuchten, Kontakt mit der Lenkerin aufzunehmen. Die Frau war ansprechbar, doch sie musste rasch aus dem Wagen befreit werden.

Polizist schneidet Gurt durch

Ein Beamter griff ein und stieg zur Verunfallten vor. Um sie zu retten, musste er den Sicherheitsgurt durchschneiden. Mit aller Kraft zog er die 25-Jährige schließlich aus dem Fahrzeug. Laut Landespolizeidirektion Oberösterreich konnte die Frau so „vor dem Ertrinken“ gerettet werden. Nach der Erstversorgung durch Rettung und Notarzt wurde sie ins Krankenhaus eingeliefert. Ein Alkomattest verlief negativ.

Auch Retter verletzt

Der Einsatz forderte auch von den Helfern alles ab. Der beteiligte Polizist erlitt bei der Rettungsaktion Schnittverletzungen. Zudem wurde er mit starker Unterkühlung ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr barg das verunfallte Fahrzeug mithilfe eines Krans aus dem Bach. Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.