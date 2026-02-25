40-Tonner mit kaputten Bremsen in Linz gestoppt

Bei einer Kontrolle in Linz zogen Polizisten am Dienst, dem 24. Februar 2026, einen türkischen Sattelzug aus dem Verkehr. Die Bremsen waren teils wirkungslos, es floss Öl. Die Kennzeichen wurden abgenommen.

Gegen 17.20 Uhr geriet der 40 Tonnen schwere Sattelzug bei Schwerpunktkontrollen der Polizei ins Visier. Der Lkw war mit 24 Tonnen beladen und in Linz (Oberösterreich) unterwegs. Was zunächst wie eine Routinekontrolle aussah, entpuppte sich rasch als ernster Fall. Die Beamten ordneten eine Vorführung zur Landesregierung an, um das Fahrzeug genau überprüfen zu lassen. Dort zeigte sich das ganze Ausmaß der Mängel.

Bremsen teils wirkungslos

Bei der technischen Überprüfung wurden schwere Mängel festgestellt. Besonders brisant: Die Bremsen waren nicht funktionsfähig, an der Hinterachse sogar wirkungslos. Zudem stellten die Prüfer beim Zugfahrzeug einen starken Ölverlust fest. Damit war klar: Der Lkw durfte so nicht mehr weiterfahren. Insgesamt wurden elf weitere schwere Mängel im technischen Bereich entdeckt.

Kennzeichen abgenommen

Die Folgen waren deutlich. Die türkischen Kennzeichen des Sattelzugs wurden abgenommen. Zusätzlich wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2.000 Euro eingehoben. Der Lkw wurde in einer Werkstätte abgestellt, wo die notwendigen Reparaturen durchgeführt werden müssen. Für den Lenker bleibt der Vorfall nicht ohne Konsequenzen. Er wird angezeigt.