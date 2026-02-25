Erst Autoraub, dann Unfall: Polizei stoppt Einbrecher-Duo

In Niederösterreich kam es am 23. Februar schon fast zu filmreifen Szenen. Ein Einbrecher-Duo wurde festgenommen, die beiden haben wohl einiges an Dreck am Stecken.

Im Stadtgebiet von Hainburg, Niederösterreich, kam es am 23. Februar 2026 gegen 4.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Dabei kollidierte ein von der Wienerstraße kommender Pkw mit mehreren geparkten Fahrzeugen. Und dann kam so einiges ans Licht.

Autofahrerin verließ ihr Auto aus Angst

An der Unfallörtlichkeit trafen Bedienstete der Polizeiinspektion Hainburg einen 39-jährigen slowakischen Staatsbürger an, der keine gültige Lenkberechtigung vorweisen konnte. Erste Erhebungen ergaben, dass der 39-Jährige das Unfallfahrzeug zuvor unrechtmäßig entwendet hatte. Er soll eine Pkw-Lenkerin zum Anhalten bewegt und sich anschließend unvermittelt auf die Rückbank des Wagens gesetzt haben. Daraufhin habe die Lenkerin aus Angst das Fahrzeug verlassen und der 39-Jährige sei damit davongefahren. Bei seiner vorläufigen Festnahme führte der Beschuldigte Einbruchswerkzeug sowie ein Funkgerät mit sich.

Mittäter konnte festgenommen werden

Durch intensive Ermittlungen konnte kurze Zeit später ein Mittäter im Nahbereich, der ebenfalls ein Funkgerät mit sich führte, ausgeforscht und vorläufig festgenommen werden. Im Zuge der weiteren Erhebungen konnten den beiden Beschuldigten zwei Einbruchsdiebstähle im Stadtgebiet von Hainburg (verübt am 11. und 23. Februar 2026) sowie ein versuchter Einbruchsdiebstahl im Gemeindegebiet von Neusiedl am See (22. Februar 2026) zugeordnet werden. Durch die Einbruchsdiebstähle entstand ein Gesamtschaden im niedrigen fünfstelligen Eurobereich. Während sich der 37-jährige Beschuldigte bei den durchgeführten Einvernahmen geständig zeigte, bestritt der 39-Jährige jegliche Tatbeteiligung. Beide Beschuldigten wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die dortige Justizanstalt eingeliefert.