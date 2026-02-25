Frist bis 3. März: So holst du dir Geld von deiner Bank zurück

Der Verein für Konsumentenschutz (VKI) hat ein Verfahren gegen die WKS Bank geführt. Kunden können sich Geld zurückholen, aber die Zeit tickt.

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat im Auftrag des Sozialministeriums ein Verfahren gegen die WSK Bank geführt. Das höchste Gericht hat entschieden: Bestimmte Gebühren bei Krediten waren nicht erlaubt. Das betrifft zum Beispiel die Gebühr für die Bearbeitung des Kredits. Immer mehr Banken werden übrigens zu Rückzahlungen aufgefordert.

So holst du dir dein Geld zurück

Der VKI und die Bank haben sich nun geeinigt: Wer einen Kreditvertrag mit diesen Fehlern hat, kann sein Geld zurückfordern. Die Bank zahlt die Gebühren auf Anfrage aus. Der Antrag auf Rückzahlung kann noch bis inklusive 3. März 2026 beim VKI oder bei der WSK Bank eingebracht werden.

Du bekommst Zinsen zurück

Kunden, deren Kreditverträge die Entgeltklauseln beinhalten, die sich laut OGH-Urteil überschneiden, erhalten die bezahlten Entgelte sowie Zinsen in Höhe von 7 Prozent auf die volle Kreditlaufzeit zurück. Teilnahmeberechtigt sind alle Kunden, deren Kreditvertragsabschluss nicht länger als 30 Jahre zurückliegt. „Wir freuen uns, gemeinsam mit der WSK Bank eine unbürokratische Lösung für die betroffenen Konsument:innen erzielt zu haben. Eine Anmeldung ist noch bis 3.März 2026 möglich – wir empfehlen Betroffenen, die Chance zu nutzen und ihre Ansprüche einzumelden“, sagt Petra Leupold, Leiterin Intervention im VKI.

Kurzinfo ob du Geld zurück bekommst: Nach einem Urteil des Obersten Gerichtshofes (OGH) und einer Einigung mit dem VKI müssen unzulässige Kreditgebühren (z. B. für die Bearbeitung) zurückgezahlt werden. Betroffene Kunden erhalten nicht nur die Gebühren, sondern zusätzlich 7 % Zinsen auf die gesamte Kreditlaufzeit zurück. Das Wichtigste auf einen Blick: Wer ist berechtigt? Alle Kunden, deren Kreditabschluss maximal 30 Jahre zurückliegt.

Was wird erstattet? Unzulässige Entgelte plus 7 % Zinsen.

Wie funktioniert es? Die Rückzahlung erfolgt auf Anfrage („unbürokratische Lösung“).

Wichtig: Der Antrag auf Rückzahlung kann noch bis inklusive 3. März 2026 beim VKI oder bei der WSK Bank eingebracht werden. KI-Hinweis: Die Infobox wurde mittels KI erstellt, der Text wurde vor Veröffentlichung aber sorgfältig von einem Redakteur geprüft.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.02.2026 um 08:57 Uhr aktualisiert