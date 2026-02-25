Mit KI gegen Krebs: Linzer Forschung zeigt neue Wege

In Linz wird an der Medizin der Zukunft gearbeitet. An der IT:U erforschen Professor:innen, wie Künstliche Intelligenz und moderne Diagnostik Krebstherapien wirksamer und individueller machen können.

An der IT:U, Österreichs erster Universität für digitale Transformation, zeigten die Gründungsprofessoren Spiros Denaxas und Kristin Reiche bei ihrer Antrittsvorlesung, wie eng Medizin und Datenwissenschaft heute zusammenarbeiten. Ihr gemeinsames Ziel: die Patient:innenversorgung verbessern. Spiros Denaxas ist Gründungsprofessor für Computational Medicine, also datengetriebene Medizin. Er nutzt Methoden des maschinellen Lernens, um große Gesundheitsdatensätze auszuwerten. So wird sichtbar, wann Krankheiten auftreten, wen sie betreffen und warum Therapien bei manchen Menschen wirken und bei anderen nicht. Kristin Reiche wiederum leitet den Bereich Digital Molecular Medicine. Sie arbeitet mit modernen diagnostischen Verfahren, um Krankheitsmechanismen auf Zellebene sichtbar zu machen. Damit unterstützt sie die Entwicklung neuer Therapien.

Wenn Krankheiten unterschiedlich verlaufen

Menschen werden älter und leben häufiger mit mehreren körperlichen oder psychischen Erkrankungen. Wer weiß, welche Krankheiten gemeinsam auftreten, bei wem und in welchem Alter, kann gezielter behandeln und die Gesundheitsversorgung besser planen. Denn Krankheiten verlaufen nicht bei allen gleich. Medikamente wirken unterschiedlich, Nebenwirkungen ebenso. Genau hier setzt die Forschung an der IT:U an. „Wir verbinden klinische Medizin, Data Science und Informatik, um die Komplexität der menschlichen Gesundheit zu entschlüsseln. Auf Basis umfangreicher biomedizinischer Daten können wir Krankheitsverläufe präziser vorhersagen und Therapien individuell auf jede einzelne Person zuschneiden“, erklärt Spiros Denaxas, Gründungsprofessor für Computational Medicine. Er und sein Team analysieren umfangreiche Gesundheitsdaten mithilfe Künstlicher Intelligenz. So werden Zusammenhänge sichtbar, die zuvor verborgen blieben. Dieses Wissen ebnet den Weg für passgenauere Therapien und neue Medikamente.

©IT:U IT:U Professor Spiros Denaxas: Maschinelles Lernen hilft Krankheitsmuster in Gesundheitsdaten zu entschlüsseln und Therapien besser zu verstehen.

Forschung für die Klinik

Auch in der molekularen Medizin spielt die Digitalisierung eine zentrale Rolle. „Die Digitalisierung der Molekularen Medizin ist ein ehrgeiziges Großprojekt – aber ein erreichbares. Damit es gelingt, braucht es einen Wandel in der medizinischen Bioinformatik. Und diesen schaffen wir nur durch interdisziplinäre Zusammenarbeit“, betont Kristin Reiche, Gründungsprofessorin für Digital Molecular Medicine. Ihr Team macht komplexe molekulare Daten für klinische Entscheidungen nutzbar. Was in der Forschung bereits Alltag ist, kommt in der Patientenversorgung noch nicht routinemäßig zum Einsatz.

©IT:U IT:U Professorin Kristin Reiche: Moderne Diagnostik macht Krankheitsmechanismen sichtbar und ebnet den Weg für neue Therapien.

Adoptive Zelltherapie: KI prüft Wirkung gegen Krebs

Bei neuen Therapien wie adoptiven Zelltherapien, die das Immunsystem gezielt gegen Krebs aktivieren, prüfen die Forschenden mithilfe von Computeranalysen und Einzelzellmessungen, ob eine Behandlung wirkt. Gleichzeitig entwickeln sie Wege, um Laborergebnisse in klare, handlungsleitende Empfehlungen zu übersetzen. So sollen Patient:innen künftig zur richtigen Zeit jene Behandlung erhalten, die am besten zu ihnen passt.