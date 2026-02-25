Skip to content
/ ©BFDKO Güssing
Großbrand im Burgenland: 130 Feuerwehrleute im Einsatz
Bei einem Großbrand im Burgenland stehen 130 Floriani im Einsatz.
Rohr
25/02/2026
Großeinsatz

Großbrand im Burgenland: 130 Feuerwehrleute im Einsatz

In den frühen Morgenstunden des 25. Februar 2026 ist es in Rohr im Burgenland zu einem Großbrand gekommen. Gegen 5 Uhr brach das Feuer in einem Wohnhaus- bzw. Wirtschaftsgebäude aus.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(189 Wörter)

Insgesamt stehen zehn Feuerwehren mit 130 Mitgliedern und 27 Fahrzeugen im Einsatz. Neben den Feuerwehren befinden sich das Rote Kreuz, die Polizei sowie Netz Burgenland im Einsatz. Der Hausbesitzer konnte sich noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbstständig aus dem Gebäude retten. Er erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde vom Roten Kreuz medizinisch versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Spezialgeräte im Einsatz

Die Brandbekämpfung erfolgt sowohl durch einen Innenangriff unter schwerem Atemschutz als auch durch einen umfassenden Außenangriff. Aufgrund der Lage wurde ein Atemschutzsammelplatz (ATS-Sammelplatz) eingerichtet sowie eine Einsatzleitung aufgebaut, um die Koordination der umfangreichen Maßnahmen sicherzustellen. Spezialgeräte wie eine Drehleiter und die Drohne Süd stehen ebenfalls im Einsatz, um den Brand aus der Luft zu überwachen und gezielt bekämpfen zu können.

Einsatz läuft noch

Stand 7.30 Uhr ist der Brand unter Kontrolle, die Einsatzkräfte führen jedoch weiterhin einen Löscheinsatz durch, um Glutnester abzulöschen und ein erneutes Aufflammen zu verhindern. Der Einsatz läuft derzeit noch. Zur Brandursache gibt es aktuell keine offiziellen Angaben. Diese ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

