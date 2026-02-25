BILLA ruft dieses Gemüse zurück: „Vom Verzehr wird abgeraten“

Ein Billa-Produkt wird aktuell in den Filialen des Supermarkt-Riesen zurückgerufen. Im "Blattspinat Frisch 500 Gramm". Bei einer Routinekontrolle hat man eine Höchstwertüberschreitung eines Insektizids festgestellt.

Aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes hat der Lieferant „Villafrut SRL“ einen vorsorglichen Rückruf des Blattspinats veranlasst. Betroffen ist das Produkt mit der GGN 4049928207340. Bei der GGN handelt es sich um die Identifikationsnummer für landwirtschaftliche Erzeugerbetriebe, heißt es nun seitens Billa. Die Nummer findet ihr über dem Barcode.

©REWE Group Hier findet ihr die GGN-Nummer.

Produktrückruf: Billa rät vom Verzehr ab

Grund für den Rückruf ist eine Höchstwertüberschreitung bei Acetamiprid, einem Insektizid, der bei einer Routinekontrolle festgestellt wurde. Eine potenzielle Gesundheitsgefährdung kann laut Billa-Mutter REWE nicht ausgeschlossen werden. Daher „wird vom Verzehr dieses Produktes mit der angeführten GGN abgeraten.“ Den Warenbestand des betroffenen Produkts habe man auch bereits aus dem Verkauf genommen, versichert man.

Produktinformationen: Produkt: Blattspinat Frisch 500g

GGN: 4049928207340

Lieferant: Villafrut SRL

Grund für den Rückruf: eine potentielle Gesundheitsgefährdung wegen Überschreitung von Acetamiprid (Insektizid)

Billa-Rückruf: Was, wenn ich den Spinat zu Hause habe?

Hat man das betroffene Produkt allerdings bereits zu Hause, kann man es „ab sofort auch ohne Kassenbon“ zurück bringen. Bei weiteren Fragen bittet REWE, sich direkt an „Villafrut SRL“ per Mail an quality@villafrut.it zu wenden oder direkt deren Website hier zu besuchen. Der Lieferant selbst bedauert laut Aussendung den Vorfall und entschuldigt sich bei den betroffenen Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten, heißt es in der Aussendung abschließend.