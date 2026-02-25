Schillerndes Leben, abruptes Ende: Mike Maschina (34) ist tot

Das Leben von Michael „Mike“ Maschina war über Jahre hinweg von maximaler Sichtbarkeit, Luxus und der Überholspur geprägt, nun ist es völlig überraschend und viel zu früh zu Ende gegangen.

Der 34-jährige Wiener Immobilienunternehmer und Influencer, den viele als „österreichischen Dan Bilzerian“ kannten, verstarb bereits am 9. Februar 2026, heißt es laut Medienberichten. Über Jahre hinweg inszenierte sich Maschina auf Instagram als schillernder Selfmade-Millionär, jettete mit Privatjets um die Welt und sorgte mit seinem markanten, grellgrünen Lamborghini sowie exklusiven VIP-Partys für Aufsehen in der Wiener Society. Mehr als hunderttausend Follower begleiteten ihn zetiweise dabei, wie er versuchte, mit innovativen Geschäftsideen wie einer Immobilien-App den Markt zu revolutionieren.

Millionen-Konkurs

Doch hinter der glitzernden Fassade aus Champagner und Sportwagen folgten schwierige Zeiten. Nach einem massiven finanziellen Fiasko und einem Millionen-Konkurs wurde es ruhig um den einstigen „Partyprinzen“, der sich in den vergangenen zwei Jahren fast vollständig aus der Öffentlichkeit zurückzog und laut seinem Instagram-Profil zuletzt auf Bali lebte.

Familie verabschiedete sich im engsten Kreis

Die Nachricht von seinem plötzlichen Tod wurde erst jetzt bekannt, nachdem seine Familie am vergangenen Dienstag im engsten Kreis in Wien „still und liebevoll“ Abschied genommen hat. Die genauen Umstände seines Todes im Alter von nur 34 Jahren bleiben derzeit noch unbekannt.