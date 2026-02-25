Nach Bürgerhinweis: Polizei zerschlägt Drogenring

Bedienstete des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Suchtmittelkriminalität, führten aufgrund eines Hinweises aus der Bevölkerung seit September 2025 Ermittlungen zu einer mehrköpfigen österreichischen Tätergruppe im Alter zwischen 20 und 29 Jahren durch. Diese Gruppe steht im Verdacht, seit zumindest 2023 im gemeinsamen Zusammenwirken im Großraum Wien und Niederösterreich einen Suchtmittelhandel mit Kokain und weiteren Substanzen nach dem Neue-Psychoaktive-Substanzen-Gesetz (NPSG) betrieben zu haben.

300.000 Euro

Die insgesamt fünf ausgeforschten Beschuldigten, vier aus Wien und einer aus dem Bezirk St. Pölten-Land, sollen den Suchtmittelhandel arbeitsteilig und professionell betrieben haben. Der 27-jährige Hauptbeschuldigte soll für die Beschaffung der Suchtmittel sowie für die Organisation und Koordination der Übergaben von insgesamt etwa 3 Kilogramm Kokain mit einem Straßenverkaufswert von ca. 300.000 Euro an ungefähr 50 Suchtmittelabnehmer verantwortlich gewesen sein. Die weiteren Beschuldigten stehen im Verdacht, die Suchtmittel für den Hauptbeschuldigten im Großraum Wien und Niederösterreich in Kleinmengen an die einzelnen Abnehmer gewinnbringend verkauft zu haben.

Hausdurchsuchungen liefen

Bei Hausdurchsuchungen im November 2025 haben die Ermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich mit Unterstützung von Beamten der Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (WEGA) sowie der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) des Landeskriminalamtes Niederösterreich Kokain, Cannabiskraut, XTC sowie Neue-Psychoaktive-Substanzen (NPS) sichergestellt. Der Hauptbeschuldigte sowie ein 22-jähriger und ein zum Tatzeitpunkt 26-jähriger Mitbeschuldigter wurden im November 2025 vorläufig festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert.

Drogen und Bargeld

Im Zuge der fortlaufenden Ermittlungen haben die Kriminalisten im Jänner 2026 den mutmaßlichen Suchtmittellieferanten (einen 32-Jährigen aus Wien) des Hauptbeschuldigten ausgeforscht. Bei weiteren Hausdurchsuchungen konnten die Polizistinnen und Polizisten ca. 1 Kilogramm hochwertiges Kokain, ca. 1,2 Kilogramm Cannabiskraut, ca. 500 Gramm Ketamin, MDMA und XTC-Tabletten sowie 53.000 Euro Bargeld vorfinden und sicherstellen. Der 32-Jährige wurde Ende Jänner 2026 vorläufig festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert. Der Großteil der Beschuldigten war bei den Einvernahmen geständig. Eine 20-Jährige und ein 29-Jähriger wurden der Staatsanwaltschaft Wien angezeigt. Die Suchtmittelabnehmer wurden und werden der Staatsanwaltschaft Wien angezeigt.