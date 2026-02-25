Überholmanöver im Frühverkehr endet in Frontalcrash – zwei schwer verletzt

Kurz vor 6 Uhr früh krachte es auf der B131 bei Feldkirchen an der Donau: Zwei Männer wurden bei einer Frontalkollision schwer verletzt. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden. Die Polizei ermittelt.

Ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Eferding war am Mittwoch, dem 25. Februar 2026, mit seinem Auto auf der B131 in Richtung Ottensheim (Oberösterreich) unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 22-jähriger syrischer Staatsbürger aus Linz in die entgegengesetzte Richtung – Richtung Aschach an der Donau. Im Gemeindegebiet Feldkirchen an der Donau setzte der 22-Jährige zum Überholen einer Fahrzeugkolonne an. Dabei kam es zur Frontalkollision mit dem entgegenkommenden Auto des 27-Jährigen. Der Zusammenstoß war heftig.

Auto in Feld geschleudert

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug des 22-Jährigen in ein angrenzendes Feld geschleudert. Der Wagen des 27-Jährigen kam entgegen der Fahrtrichtung auf der Fahrbahn zum Stillstand. An beiden Autos entstand Totalschaden. Die Unfallstelle bot in den frühen Morgenstunden ein Bild der Verwüstung.

Zwei Schwerverletzte ins Klinikum Wels

Der 22-Jährige blieb laut Polizei unverletzt. Sein 21-jähriger Beifahrer, ebenfalls ein syrischer Staatsbürger aus Linz, erlitt jedoch schwere Verletzungen. Auch der 27-jährige Lenker aus dem Bezirk Eferding wurde schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte und ein Notarztteam wurden die beiden Schwerverletzten ins Klinikum Wels eingeliefert. Die Alkotests bei den beteiligten Lenkern verliefen negativ.