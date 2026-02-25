Millionen-Skandal: Wiener Anwalt soll Kunden-Geld gestohlen haben

In Graz warten zahlreiche Geschädigte bereits seit Jahren auf Entschädigungen aus dem Notfallfonds der steirischen Rechtsanwaltskammer, nachdem der 2023 verstorbene Rechtsanwalt M. R. Gelder veruntreut hatte. Rund 260.000 Euro an Schäden sind in diesem Fall noch offen und wurden als Forderungen im Konkursverfahren über die Verlassenschaft des Juristen angemeldet.

Auch in Wien ein Skandal

Während dieser Fall weiterhin für Aufsehen sorgt, wird nun in Wien ein ähnlicher Skandal bekannt, bei dem Immobilienkäufer im Februar 2026 beunruhigende Nachrichten erhielten. Ein Rechtsanwaltskommissär informierte die Betroffenen darüber, dass fällige Beträge für die Grunderwerbsteuer und Eintragungsgebühren – in einem Beispielfall über 15.575 Euro – vom beauftragten Anwalt nicht an das Finanzamt abgeführt wurden. Das entsprechende Treuhandkonto weist laut den Schreiben einen Stand von Null Euro auf.

Es fehlt eine Million Euro

Ein Anwalt hat bei einem Kollegen im Ruhestand bemerkt, dass viel Geld fehlt. Er hat deshalb die Staatsanwaltschaft in Wien informiert. Es gibt einen schlimmen Verdacht: Der Anwalt soll heimlich das Geld seiner Kunden behalten haben. Dieses Geld war eigentlich für den Kauf von Häusern und für Steuern gedacht. Es geht um sehr viel Geld: Insgesamt fehlt fast eine Million Euro. Es gibt unter Umständen viele Opfer. Das Gericht in Wien bestätigt der Kleinen Zeitung gegenüber, dass es eine Untersuchung gibt. Wann es einen Prozess geben wird, ist aber noch unklar. Ein Arzt sagt nämlich, dass der angeklagte Anwalt aktuell zu krank für ein Gerichts-Verfahren ist.