Geistesgegenwärtig: 65-Jähriger führt Polizei zu Betrüger-Duo

Am 17. Februar 2026 erhielt ein 65-jähriger Österreicher in Innsbruck auf seinem Festnetzanschluss einen Anruf von einer unbekannten Person, die sich als Polizist ausgab. Das Opfer wurde im Zuge des Gesprächs über einen vermeintlichen Überfall, der in der Nachbarschaft passiert und bei dem eine Person festgenommen worden sei, in Kenntnis gesetzt.

Mann sollte Bargeld abgeben

Der Anrufer gab zudem an, dass man bei dem Festgenommenen eine Liste mit weiteren potentiellen Opfern, darunter auch der Name des 65-Jährigen, gefunden habe. Zum Schutz der weiteren möglichen Opfer würde die Polizei nun das gesamte Bargeld und andere Wertsachen sicherstellen. In weiterer Folge wurde durch den Anrufer die Abholung angekündigt. Das Opfer erkannte jedoch den Betrugsversuch und verständigte die Polizei. Bei der Abholung der angeblichen Münzsammlung wurden zwei Personen von Beamten des Stadtpolizeikommandos Innsbruck auf frischer Tat betreten und festgenommen.

U-Haft verhängt

Es handelte sich dabei um eine 24-jährige Türkin und einen 25-jährigen Deutschen. Die Fallbearbeitung wurde durch das LKA Tirol übernommen. Die Täterin zeigte sich vollumfänglich geständig, wodurch ihr noch weitere Taten vom Juli 2025 zugeordnet und dadurch geklärt werden konnten. Ihr Begleiter zeigte sich nicht geständig und wurde durch die 24-Jährige entlastet. Über die türkische Staatsbürgerin wurde die U-Haft verhängt, ihr Begleiter wurde aus der Haft entlassen.