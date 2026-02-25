Herka-Insolvenz: 8,2 Mio. Euro an Forderungen anerkannt

Über die Herka GmbH mit Sitz in Kautzen und die Textilveredelung Gmünd GmbH mit Sitz in Gmünd wurden Mitte Jänner 2026 Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet.

Heute haben in beiden Verfahren die Prüfungstagsatzungen am Landesgericht Krems stattgefunden. Insgesamt 345 Gläubiger haben bisher rund EUR 9,9 Mio. an Forderungen angemeldet, davon wurden EUR 8,2 Mio. anerkannt und EUR 1,7 Mio. bestritten, berichtet Stephan Mazal von Creditreform.

EIn Traditionsunternehmen

Das 1927 gegründete Traditionsunternehmen Herka ist als klassische Frottierweberei tätig und produziert Handtücher, Bademäntel und Decken. Insolvenzursachen waren ausbleibende Hotelbestellungen bei gestiegenen Produktionskosten. Beim Schwesterunternehmen TVG führte der Ausfall eines Hauptkunden zu 30 Prozent Umsatzausfall.

14 Stellen abgebaut

Sanierungsmassnahmen: „Das Unternehmen wird durch eine Reduktion der Fixkosten und den Abbau von Dienstnehmern auf Sanierungskurs gebracht.“, sagt Stephan Mazal von Creditreform. Von insgesamt 100 Stellen mussten 14 abgebaut werden. Derzeit sind 85 Dienstnehmer beschäftigt.

Sanierungsplan:

Die Fortführung der Unternehmen verläuft positiv. Über die angebotenen Sanierungspläne mit je einer Quote von 20 Prozent stimmen die Gläubiger am 11. März 2026 ab. „Die nachhaltige Erfüllung des Sanierungsplanes soll mit Hilfe eines neuen Finanzierungspartners erreicht werden.“, erläutert Stephan Mazal von Creditreform.