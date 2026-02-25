Skip to content
/ ©Lidl Österreich
Bild auf 5min.at zeigt eine Lidl-Filiale von außen.
Ein veganes Sojaprodukt wird bei Lidl in Österreich aktuell zurückgerufen, weil Milch drin sein könnte.
Österreich
Fehler in Produktion

Produktrückruf bei Lidl: „Unbedingt beachten, keinesfalls konsumieren“

Wie Lidl Österreich nun erklärt, ruft der Lieferant "N+G Frischprodukten Vertriebs-GmbH" das Produkt "Vemondo Soja Classic, ohne Zuckerzusatz, 500g" zurück. Problematisch könnte dieses vor allem für Milch-Allergiker sein.

Das vegane Sojaprodukt mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 24. März 2026 wird daher öffentlich zurückgerufen. Aufgrund eines Fehlers in der Produktion könne man nicht ausschließen, dass sich Milchbestandteile im Produkt befinden, Milch selbst ist auf der Verpackung allerdings nicht gekennzeichnet. Im Gegenteil: Sogar das Vegan-Label ist drauf. Da vor allem bei Personen mit Milch-Allergie also eine allergische Reaktion nicht ausgeschlossen ist, sollten diese Menschen „den Rückruf unbedingt beachten und das Produkt keinesfalls konsumieren“, so Lidl Österreich in der Aussendung weiter. Für Personen, die keine Allergie dergleichen haben, sei das Produkt jedenfalls „uneingeschränkt zum Verzehr geeignet“.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt das zurückgerufene Produkt bei Lidl Österreich.
©Lidl Österreich
Dieses Produkt wird nun zurückgerufen.

Produktrückruf bei Lidl: Kaufpreis wird auch ohne Rechnung erstattet

Hat man nun das betroffene Produkt mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 24. März 2026 zu Hause, kann man es in allen Lidl-Filialen zurückgeben und bekommt dort den Kaufpreis auch ohne Rechnung erstattet. Gleichzeitig versichert man, dass vom Rückruf nur besagtes Produkt betroffen ist und keine weiteren Produkte vom Lieferanten oder unter der Marke „Vemondo“. Bei Fragen zum Thema kann man sich telefonisch gebührenfrei an den Lidl-Österreich-Kundenservice unter der Nummer 0800 500 810 von Montag bis Freitag von 7.30 bis 18 Uhr wenden.

Details zum Produktrückruf:

  • Betroffen: Vemondo Soja Classic, ohne Zuckerzusatz, 500g
  • Mindesthaltbarkeitsdatum: 24. März 2026
  • Grund: könnte Milchbestandteile enthalten

Blattspinat bei BILLA zurückgerufen

Am heutigen Mittwoch, 25. Februar 2026, wurde auch noch ein weiterer Produktrückruf bekannt. Bei Billa wird ein Blattspinat zurückgerufen, es wurde eine Höchstwertüberschreitung eines Insektizids festgestellt. Welcher Spinat genau betroffen ist und alles Weitere könnt ihr auch hier nachlesen: BILLA ruft dieses Gemüse zurück: „Vom Verzehr wird abgeraten“.

Warst du schon einmal von einem Produktrückruf betroffen?

Ja
Nein
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.02.2026 um 12:28 Uhr aktualisiert
