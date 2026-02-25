Abgängig: 22-jähriger Österreicher wird in Italien vermisst

Ein Oberösterreicher wird derzeit in Italien, Bologna vermisst. Es wird um Hinweise gebeten.

Der Verein Österreich findet euch und die Behörden bitten um dringende Mithilfe bei einer aktuellen Abgängigkeit aus Italien. Seit dem 24. Februar 2026, etwa 9 Uhr, wird der 22-jährige Kilian P. vermisst. Er wurde zuletzt im Raum Bologna gesehen, wobei sich die Suche aktuell besonders auf das Stadtzentrum und die nähere Umgebung konzentriert. Sein eigentlicher Wohnort ist Kleinzell in Oberösterreich.

So sieht der Vermisste aus

Personenbeschreibung und Merkmale: Kilian P. ist zwischen 170 und 175 cm groß und hat braune Haare. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er mit einer weiten blauen Jeans, einer schwarzen Jacke und auffälligen weißen Turnschuhen mit roter Aufschrift bekleidet. Er trägt keine Brille.

Hinweise zum Fahrzeug: Besonderes Augenmerk gilt seinem Fahrzeug, mit dem er vermutlich unterwegs ist: Es handelt sich um einen schwarzen Skoda Kombi mit dem Kennzeichen RO-31WF.

Hinweise bitte an die Polizei

Solltest du Kilian P. gesehen haben oder Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort oder dem Verbleib des Fahrzeugs geben können, verständige bitte umgehend die Polizei. Jeder Hinweis kann entscheidend sein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.02.2026 um 12:48 Uhr aktualisiert