Tödlicher Zusammenstoß: 90-Jährige nach Unfall auf Schutzweg verstorben

Zu einer Tragödie kam es am 23. Februar in Krems an der Donau, in Niederösterreich. Eine Fußgängerin wurde am Zebrastreifen von einem Auto erfasst. Sie erlag ihren schweren Verletzungen.

Frau wurde frontal erfasst

Ein 42-jähriger Mann aus dem 22. Wiener Gemeindebezirk lenkte einen Pkw auf der B35 von Westen kommend in Richtung Stadtzentrum. Zur gleichen Zeit überquerte eine 90-jährige Frau aus dem Bezirk Krems einen dort befindlichen Schutzweg. Dabei kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen dem Pkw und der Fußgängerin.

Frau verstarb

Die 90-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst in das Universitätsklinikum Krems verbracht, wo sie am 24. Februar 2026 an ihren Verletzungen verstarb. Ein mit dem Fahrzeuglenker durchgeführter Alkotest verlief negativ.