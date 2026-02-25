25 Meter in den Wald geschleudert: Eisglätte löst Crash-Serie aus

Ein schwerer Unfall auf einem Güterweg in Neumarkt im Mühlkreis hat am Mittwochfrüh gleich mehrere Fahrzeuge betroffen. Zwei Männer wurden verletzt, drei Autos waren in den Vorfall verwickelt.

Gegen 7 Uhr am Mittwoch, dem 25. Februar, war ein 31-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt mit seinem Wagen auf einem Güterweg in Neumarkt im Mühlkreis unterwegs. Er fuhr in Richtung B 125, als es auf einem abschüssigen Straßenstück brenzlig wurde. Laut Polizei kam er „aufgrund der eisigen Fahrbahn“ rechts von der Straße ab. Was dann passierte, ging rasch: „Dabei überschlug sich der PKW mehrmals und kam letztendlich etwa 25 Meter entfernt in einem Waldstück zum Stillstand“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich. Das Fahrzeug blieb schwer beschädigt im Wald liegen.

Freundin geriet ebenfalls ins Rutschen

Kurz darauf begab sich die 29-jährige Freundin des Lenkers zur Unfallstelle. Doch auch für sie wurde die glatte Fahrbahn zur Gefahr. Beim Versuch anzuhalten, geriet sie ins Rutschen. Ihr Auto kam quer über den Güterweg zum Stillstand. Damit war die Situation vor Ort noch lange nicht beendet. Die eisige Straße blieb weiterhin ein Risiko für weitere Verkehrsteilnehmer.

Drittes Fahrzeug rutschte in stehenden Wagen

Unmittelbar nach dem Eintreffen der Polizei näherte sich ein weiterer Wagen der Unfallstelle. Ein 30-jähriger Niederösterreicher fuhr ebenfalls auf dem Güterweg in dieselbe Richtung. Die Beamten machten mit Handzeichen auf die Unfallstelle aufmerksam. Doch auch er konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig stoppen. Laut Polizei „konnte jedoch offensichtlich aufgrund der Fahrbahnglätte nicht mehr rechtzeitig anhalten und rutschte gegen den PKW der 29-Jährigen“. Damit waren schließlich drei Fahrzeuge in den Unfall verwickelt.

Zwei Verletzte ins Krankenhaus gebracht

Der 31-Jährige sowie der 30-jährige Niederösterreicher wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus eingeliefert. Über die genaue Schwere der Verletzungen liegen keine weiteren Informationen vor. Die Bergung der Fahrzeuge übernahmen die Feuerwehren.