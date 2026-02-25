Zwei Frauen nach Einbrüchen festgenommen: Polizei sucht nun Opfer

Nach einer Einbruchserie in Wien wurden nun zwei Frauen festgenommen. Sie sollen mehrere Wohnungen im 10. und 12. Bezirk geplündert haben. Jetzt sucht die Polizei die Besitzer des sichergestellten Diebesguts.

Unter anderem hat die Polizei dieses Diebesgut sichergestellt.

Am Abend des 24. Februar wurden in Niederösterreich zwei Frauen vorläufig festgenommen, die in Wien mehrere Wohnungseinbrüche verübt haben sollen. Bei den Frauen handelt es sich um eine 37-jährige kroatische Staatsbürgerin und 45-jährige rumänische Staatsbürgerin, wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich informiert.

Einbruchsdiebstähle im 10. und 12. Bezirk in Wien

Konkret sollen sie Wohnungseinbruchsdiebstähle im 10. Bezirk (Van-der Nüllgasse, Schröttergasse, Inzersdorferstraße, Belgradplatz und Leebgasse) und im zwölften Bezirk im Bereich Schönbrunner Straße und Aichholzgasse begangen haben. Als Zeitraum nennt die Polizei die Zeit von 18. bis 24. Feber 2026. Offensichtliche Einbruchsspuren an den Wohnungstüren gab es keine, doch: „Bei einer Hausdurchsuchung an der Wohnadresse der Beschuldigten konnten die Kriminalisten vermutliches Diebesgut sicherstellen“, so die Polizei.

Geschädigte gesucht

Die Festnahmen erfolgten in Zusammenarbeit der Beamten des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Diebstahl, mit Beamten des Landeskriminalamtes Wien, Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität. Nun gaben die Beamten Fotos der gefundenen Gegenstände heraus und bitten die Opfer, sich zu melden:

Die Besitzer dieser Gegenstände werden ersucht, sich dringend mit dem Landeskriminalamt Niederösterreich, Ermittlungsbereich Diebstahl, unter der Telefonnummer 059133-30-3048 in Verbindung zu setzen.

©LPD NÖ | Wenn dir diese Tasche gehört, solltest du dich bei der Polizei melden.

