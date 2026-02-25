7-Jähriger tot: Unfall mit Pferd nahm tragischen Ausgang

In Osttirol kam es am Sonntag zu einem tragischen Unfall mit einem Pferd, der einen Siebenjährigen das Leben kostete. Sein Vater wurde schwer verletzt.

Für einen 7-Jährigen endete ein Unfall mit einem Pferd am Sonntag auf die schlimmstmögliche Art und Weise.

Für einen 7-Jährigen endete ein Unfall mit einem Pferd am Sonntag auf die schlimmstmögliche Art und Weise.

Am 22. Feber kam es in Assling (Bezirk Lienz, Osttirol) zu einem tragischen Unglück. Im Bereich der Pustertaler Höhenstraße ereignete sich ein Unfall mit einem Pferd, wie die Polizei am 25. Feber bekannt gab. Der Unfall hatte schwerwiegende Folgen: Der Besitzer des Pferdes, ein 42-jähriger Österreicher, erlitt schwere Verletzungen. Doch das ist noch nicht das Schlimmste: Der siebenjährige Sohn des Mannes musste laut Angaben der Polizei an der Unfallstelle reanimiert werden.

7-Jähriger verlor den Kampf um sein Leben

Ein Passant sah im Bereich der Unfallstelle ein herrenloses Pferd sowie die zwei schwerverletzten Unfallopfer und setzte die Rettungskette in Gang. Nun schickte die Polizei die traurige Nachricht aus: Am 24. Feber verstarb der Bub in der Klinik Innsbruck. Wie es zu dem Unfall kommen konnte und was genau passiert ist, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.02.2026 um 15:13 Uhr aktualisiert