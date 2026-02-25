Nach Lawine in Kirchberg: 20-jähriger im Krankenhaus verstorben

Wie bereits berichtet, kam es am 18. Feber 2026 im freien Schiraum des Schigebiets „KitzSki“ im Gemeindegebiet von Kirchberg in Tirol zu einem Lawinenabgang, bei dem ein 20-jähriger Österreicher schwer verletzt wurde. Der junge Mann war nach dem Lawinenabgang verschüttet und konnte nach rund 20 Minuten von seinem Begleiter sowie weiteren Ersthelfern ausgegraben werden. Nach erfolgreicher Reanimation wurde er mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Wir haben berichtet: Lawinen-Drama in Tirol: Zwei Wintersportler reanimiert. Nun gibt die Landespolizeidirektion Tirol bekannt, dass der 20-Jährige am 25. Feber 2026 in der Klinik Innsbruck verstorben ist.