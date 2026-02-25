Skip to content
/ ©Montage: Lawinenabgang Schmugglerscharte Bad Hofgastein/Canva
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Lawinenabgang.
Wie die Landespolizeidirektion Tirol mitteilt, erlag der junge Mann am Mittwoch in der Klinik Innsbruck seinen schweren Verletzungen.
Kirchberg/Tirol
25/02/2026
Tragisch...

Nach Lawine in Kirchberg: 20-jähriger im Krankenhaus verstorben

Eine Woche nach dem dramatischen Lawinenunglück im Skigebiet „KitzSki“ gibt es traurige Gewissheit: Der am 18. Februar verschüttete 20-jährige Österreicher ist verstorben.

Wie bereits berichtet, kam es am 18. Feber 2026 im freien Schiraum des Schigebiets „KitzSki“ im Gemeindegebiet von Kirchberg in Tirol zu einem Lawinenabgang, bei dem ein 20-jähriger Österreicher schwer verletzt wurde. Der junge Mann war nach dem Lawinenabgang verschüttet und konnte nach rund 20 Minuten von seinem Begleiter sowie weiteren Ersthelfern ausgegraben werden. Nach erfolgreicher Reanimation wurde er mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Wir haben berichtet: Lawinen-Drama in Tirol: Zwei Wintersportler reanimiert. Nun gibt die Landespolizeidirektion Tirol bekannt, dass der 20-Jährige am 25. Feber 2026 in der Klinik Innsbruck verstorben ist.

