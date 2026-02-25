Spionage-Prozess: Ott korrigiert Dolmetscherin mit Wörterbuch

Am Mittwoch standen neben der Befragung eines italienischen Staatsschützers per Video auch geheime Einvernahmen der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) auf dem Programm.

Am siebenten Verhandlungstag im Spionage-Prozess gegen den ehemaligen BVT-Chefinspektor Egisto Ott sind am Mittwoch (25. Feber 2026) weitere Zeugen einvernommen worden. Im Mittelpunkt stand zunächst ein italienischer Polizeibeamter, der per Videokonferenz zugeschaltet wurde. Laut Anklage soll Ott über den Beamten mehrfach Abfragen und Ermittlungen in Italien veranlasst haben – mutmaßlich im Interesse des russischen Geheimdienstes.

Er sei von offizieller Amtshilfe ausgegangen

Der italienische Staatsschützer gab an, er sei stets von offizieller Amtshilfe ausgegangen. Ott sei damals Verbindungsoffizier zwischen Österreich und Italien gewesen und habe als Ansprechpartner fungiert. Man habe wiederholt im Rahmen der Terrorismusbekämpfung zusammengearbeitet. „Wir haben nicht aus Freundschaft gehandelt, auch wenn wir uns gut verstanden haben. Es war immer offiziell“, erklärte der Zeuge. An konkrete Abfragen könne er sich aufgrund des Zeitablaufs nur noch eingeschränkt erinnern.

Anklage sieht Weitergabe sensibler Daten

Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft ließ sich Ott unter anderem eine Gästeliste eines Hotels in Venedig übermitteln. Zudem habe der italienische Beamte auf Otts Anfrage hin Abfragen in der nationalen Polizeidatenbank durchgeführt, nachdem Ott Kopien von Reisepässen eines Serben sowie zweier russischer Staatsbürgerinnen übermittelt hatte. Die Anklage geht davon aus, dass diese Aktivitäten nicht dienstlich gerechtfertigt waren, sondern im Interesse russischer Nachrichtendienste erfolgten. Ott bestreitet sämtliche Vorwürfe.

Diskussion um Protokoll und Dolmetschung

Zu Beginn des Verhandlungstags beantragte die Staatsanwaltschaft mehrere Ergänzungen und Berichtigungen im Gerichtsprotokoll. So sei eine flapsige Bemerkung eines früheren BVT-Beamten („Egisto, wos is dir denn do eing’foin?“) bislang nicht aufgenommen worden. Das entsprechende Protokoll umfasst bereits 128 Seiten. Ott selbst sorgte ebenfalls für eine Unterbrechung, als er die Übersetzung einer italienischen Dolmetscherin in Zweifel zog. Über seine Verteidigerin ließ er ein Wörterbuch vorlegen und protestierte lautstark gegen die aus seiner Sicht fehlerhafte Übersetzung. Italienisch sei seine Muttersprache, betonte Ott, dessen Mutter aus Italien stammte.

Aussage unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Ein Vertreter der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit einvernommen. Die Staatsanwaltschaft begründete dies damit, dass sensible Inhalte zur Sprache kommen könnten, deren Veröffentlichung die öffentliche Sicherheit gefährden würde. Eine pensionierte Referatsleiterin aus dem früheren Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung schilderte hingegen ein grundsätzlich gutes dienstliches Verhältnis zu Ott. Persönliche Spannungen habe es nicht gegeben.

Verbindung zu Jan Marsalek im Fokus

Belastende Aussagen gab es indirekt im Zusammenhang mit dem ehemaligen BVT-Abteilungsleiter Martin Weiss. Eine Zeugin schilderte ein Treffen mit Weiss im Jahr 2015, bei dem dieser ein Telefongespräch mit einer Person namens „Jan“ beendet habe. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es sich dabei um den früheren Wirecard-Vorstand Jan Marsalek gehandelt haben könnte, der im Verdacht steht, für den russischen Geheimdienst tätig gewesen zu sein. Weiss entzog sich der Strafverfolgung durch Flucht ins Ausland.

Prozess dauert an

Ott steht unter anderem wegen nachrichtendienstlicher Tätigkeit zugunsten Russlands, Amtsmissbrauch, Bestechlichkeit und Verletzung des Amtsgeheimnisses vor Gericht. Er weist sämtliche Anschuldigungen zurück. Der Prozess ist derzeit noch bis zum 5. März anberaumt. Es gilt weiterhin die Unschuldsvermutung. (APA/RED.; 25.02.2026)