Babynahrung-Skandal: Neue Kontrollpflicht für Importe

Die Europäische Union reagiert mit einer Notfallverordnung auf den großflächigen Skandal um kontaminierte Säuglingsnahrung. Wie aus einer am Mittwoch (25. Feber 2026) veröffentlichten Entscheidung im EU-Amtsblatt hervorgeht, treten bereits ab Donnerstag (26. Februar 2026) verschärfte Importregeln in Kraft. Im Visier steht dabei Arachidonsäureöl aus China – ein wichtiger Nährstoffzusatz, der unter anderem in Muttermilch vorkommt.

Labortests und Zoll-Kontrollen

Ab sofort darf dieser Inhaltsstoff nur noch in die EU eingeführt werden, wenn ein offizielles Laborzertifikat vorliegt, das die Freiheit vom Giftstoff Cereulid bestätigt. Die Zollbehörden wurden angewiesen, mindestens die Hälfte aller eintreffenden Lieferungen stichprobenartig auf die Echtheit dieser Dokumente zu prüfen. Hintergrund der Maßnahme ist eine Rückrufaktion: Seit Dezember 2025 mussten Branchenriesen wie Nestlé, Danone und Lactalis ihre Produkte in mehr als 60 Ländern vom Markt nehmen. Der Giftstoff Cereulid, der bei Säuglingen heftiges Erbrechen und Durchfall auslösen kann, war erstmals in Chargen entdeckt worden, die chinesisches Öl enthielten.

Vier Fälle in Österreich bestätigt

Die Auswirkungen des Skandals reichten bis nach Österreich. Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) meldete vier Verdachtsfälle von Säuglingen im Alter zwischen null und elf Monaten, die Symptome einer Cereulid-Intoxikation aufwiesen. Laut Behördenangaben sind alle betroffenen Kinder in Österreich mittlerweile wieder vollständig genesen. Insgesamt wurden in mindestens sieben europäischen Ländern ähnliche Fälle registriert.

Die Entstehung des Giftstoffs

Nach Analysen der EU-Lebensmittelbehörde EFSA ist die Verunreinigung auf mangelnde Hygienestandards oder fehlerhafte Verarbeitungsprozesse zurückzuführen. Cereulid wird von bestimmten Bakterien gebildet, insbesondere wenn die Nahrung oder deren Rohstoffe über längere Zeiträume warmgehalten oder unsachgemäß wieder aufgewärmt werden. Durch die nun geltende Testpflicht soll sichergestellt werden, dass belastete Rohstoffe gar nicht erst in die europäische Produktion gelangen. (APA/RED; 25.02.2026)