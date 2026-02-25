Inflation fällt auf 2,0 Prozent – niedrigster Stand seit über einem Jahr

Kleines Aufatmen für Österreichs Haushalte: Die Teuerung ist im Jänner 2026 überraschend deutlich auf 2,0 Prozent gesunken - das zeigt die Statistik Austria.

Es ist ein Wendepunkt in der heimischen Wirtschaftsstatistik: Mit einer Inflationsrate von 2,0 Prozent erreicht Österreich im Jänner 2026 den niedrigsten Wert seit Dezember 2024. Zum Vergleich: Noch im Dezember 2025 lag die Rate bei 3,8 Prozent. „Effekte der Strompreisentwicklung senkten die Inflation um einen ganzen Prozentpunkt“, erklärt Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin der Statistik Austria.

Strom als Preisbremse

Der Rückgang hängt stark mit dem sogenannten „Basiseffekt“ zusammen: Im Jänner des Vorjahres waren die Preise durch das Auslaufen der Strompreisbremse sprunghaft angestiegen. Da dieser Effekt heuer ausbleibt und zudem Elektrizitätsabgaben gesenkt wurden, verbilligte sich Strom im Jahresvergleich um 8,2 Prozent. Auch an den Zapfsäulen und bei Heizöl (minus 9,4 Prozent) setzte sich der Abwärtstrend fort. Ohne den dämpfenden Faktor Strom läge die Inflation laut Experten aktuell bei 3,0 Prozent.

Täglicher Einkauf wird „stabiler“

Besonders erfreulich für Konsumenten: Der „Mikrowarenkorb“, der den täglichen Einkauf (Lebensmittel, Tageszeitung, Kaffee) abbildet, stieg im Jahresvergleich nur noch um minimale 0,4 Prozent. Nahrungsmittel insgesamt verteuerten sich um 2,2 Prozent – deutlich moderater als in den Vormonaten. Während Obst (plus 0,4 Prozent) und Gemüse (plus 1,3 Prozent) fast preisstabil blieben, wurden Speisefette und Öle sogar um knapp 20 Prozent billiger.

Teure Ausnahmen: Gastronomie und Gebühren

Trotz der allgemeinen Entspannung bleiben einige Bereiche kostspielig. Wer essen geht, muss tiefer in die Tasche greifen: Gastronomiedienstleistungen sind mit einem Plus von 5,4 Prozent weiterhin der größte Preistreiber. Auch die Tasse Kaffee im Café kostet im Schnitt 15,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Für eine Überraschung in der Statistik sorgten staatliche Gebühren: Die Kosten für die Ausstellung eines Reisepasses kletterten um 47,5 Prozent nach oben.