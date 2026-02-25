StVO-Novelle: Gewerkschaft fordert Finanzhilfe für Essenszusteller

Während die Politik die Verkehrssicherheit erhöhen will, warnt die Gewerkschaft vida vor massiven sozialen Härten für Essenszusteller. Viele Rider stünden nun vor existenzbedrohenden Kosten für neue Fahrzeuge und Führerscheine.

Die geplante Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO), die strengere Regeln für E-Mopeds, E-Scooter und E-Bikes vorsieht, stößt bei der Gewerkschaft vida grundsätzlich auf Zustimmung. Gleichzeitig fordert die Arbeitnehmervertretung konkrete Begleitmaßnahmen für Essenszusteller, die besonders stark von den neuen Vorschriften betroffen sind. Wie berichtet, sollen E-Mopeds künftig nicht mehr als Fahrräder gelten, sondern als Kraftfahrzeuge eingestuft werden. Damit dürfen sie ab 1. Oktober 2026 keine Radwege mehr benutzen und unterliegen neuen Pflichten wie Zulassung, Versicherung, Führerschein und Helmpflicht.

Gewerkschaft sieht soziale Probleme für Zusteller

Die Gewerkschaft vida verweist darauf, dass vor allem Essenszusteller im urbanen Raum E-Mopeds nutzen. Viele von ihnen hätten ihre Fahrzeuge selbst gekauft oder geleast und müssten nun zusätzliche Kosten für neue Fahrzeuge, Ausbildung oder Zulassung tragen, so in einer Aussendung. „Das grundlegende Problem sind gehetzte Arbeiter ohne Grundqualifikation im Straßenverkehr sowie Plattformen als Dienstgeber, welche die bestehende Gesetzeslage mit Zeit- und Arbeitsdruck ausreizen, ohne dafür in Verantwortung gezogen zu werden“, erklärte Markus Petritsch, Vorsitzender des Fachbereichs Straße in der Gewerkschaft vida. Ein wesentlicher Kritikpunkt sei das bestehende Bezahlungssystem vieler Plattformen. „Die Plattformbetreiber dürfen nicht aus der Verantwortung genommen werden, denn durch ihre Beschäftigungsmodelle, kommt es aufgrund des großen zeitlichen Drucks zu derartigem Fehlverhalten auf Radwegen und im Straßenverkehr“, so Petritsch.

Forderung nach finanzieller Hilfe und Ausbildung

Die Gewerkschaft fordert daher konkrete Unterstützung für betroffene Zusteller. Dazu zählen finanzielle Zuschüsse beim Umstieg auf gesetzeskonforme Fahrzeuge sowie Schulungen zur Verkehrssicherheit. Außerdem sollen Plattformbetreiber stärker in die Verantwortung genommen werden, etwa bei Verkehrsstrafen oder Ausbildungskosten. Darüber hinaus fordert vida eine verpflichtende Grundqualifikation für den Zustellbereich sowie eine rasche Umsetzung der EU-Plattformrichtlinie, um die Arbeitsbedingungen der Rider zu verbessern.

Das soll sich konkret ändern: Die Bundesregierung hatte zuvor angekündigt, mit der StVO-Novelle die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Zu den wichtigsten Änderungen zählen: E-Mopeds werden als Kraftfahrzeuge eingestuft und von Radwegen verbannt

Helmpflicht für E-Scooter-Fahrer unter 16 Jahren

Helmpflicht für E-Bike-Fahrer bis 14 Jahre

Promillegrenze von 0,5 für E-Scooter

Neue technische Vorschriften wie Blinker- und Klingelpflicht Wir haben berichtet: Neu in Österreich: Strengere Regeln für E-Scooter und neue Kamera-Regeln.

Das fordert die Gewerkschaft:

Neu ist nun die Forderung der Gewerkschaft vida nach sozialen Begleitmaßnahmen. Dazu gehören vor allem: