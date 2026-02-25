Ab heute: Bund führt schnelle Online-Gewerbe-Anmeldung ein

Mit 25. Februar 2026 ist das neue „Sofort-Gewerbe“ in Kraft getreten. Über GISA-Express können Gewerbeanmeldungen nun unmittelbar und ohne Wartezeit durchgeführt werden.

Wer in Österreich ein Gewerbe anmelden will, muss künftig nicht mehr auf einen Bescheid warten.

Kern der Neuerung ist der Wegfall der bisherigen manuellen Prüfung: Sind alle Voraussetzungen erfüllt und werden die Daten vollständig und korrekt eingegeben, erfolgt keine händische Kontrolle durch eine Behörde mehr. Die Gewerbeberechtigung wird automatisch elektronisch im System eingetragen und ist damit sofort öffentlich nachweisbar. Gründer können dadurch binnen weniger Minuten starten, statt mehrere Tage oder Wochen auf einen Bescheid zu warten, so in einer Aussendung vom Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus.

Digitale Voraussetzungen entscheidend

Der Express-Modus ist allerdings an klare technische Bedingungen geknüpft. Voraussetzung ist eine digitale Identität – etwa über die ID Austria oder eine europäische e-ID. Zudem muss das Verfahren vollständig standardisiert durchlaufen werden. Keine manuellen Änderungen an vorgeschlagenen Auswahloptionen. Auch die eidesstattliche Erklärung ist ausschließlich elektronisch abzugeben.

Bürokratiekosten als Hintergrund

Laut den Zahlen belaufen sich die jährlichen Bürokratiekosten in Österreich auf rund 15 Milliarden Euro, was etwa 3,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts entspricht. Besonders kleine und mittlere Unternehmen sehen sich stark belastet: 72 Prozent berichten über einen gestiegenen Verwaltungsaufwand, bei 60 Prozent der Betriebe hat sich dieser zuletzt weiter erhöht. GISA-Express soll hier als Instrument zur Beschleunigung und Vereinfachung von Gründungsprozessen gegensteuern.