Zucker zum „Schleuderpreis“: Bauern zittern um Existenz

Zucker-Eigenmarken sind bereits ab 0,99 Euro pro Kilogramm erhältlich. Doch der aggressive Preiskampf im Supermarkt setzt Österreichs Rübenbauern massiv unter Druck. Denn vom Preis im Regal bleibt für die Landwirte nur ein Bruchteil übrig. Während ein Kilo Wiener Zucker meist zwischen 1,60 und 1,80 Euro kostet, kommen bei den Bauern nur rund 25 Cent an. Gleichzeitig sind die Produktionskosten deutlich gestiegen, während die Marktpreise zuletzt gesunken sind. Aktuell liegt der Zuckerpreis bei etwa 550 Euro pro Tonne, ein kostendeckender Preis wäre laut Bauernbund erst bei rund 750 Euro erreicht.

„Österreich verliert Wertschöpfung“

Bauernbund-Präsident Georg Strasser warnt vor den Folgen dieser Entwicklung: „Wenn Zucker zur Lockware wird, trifft das zuerst unsere Rübenbauern. Dann wird weniger angebaut, Standorte geraten ins Wanken und Österreich verliert Wertschöpfung. Wer heimische Qualität will, muss akzeptieren, dass Lebensmittel einen Wert haben und fair bezahlt werden“, so in einer Presseaussendung.

Existenzdruck wächst seit Jahren

Die schwierige Lage hat sich in den vergangenen Jahren weiter verschärft. Seit dem Ende der EU-Zuckerquotenregelung im Jahr 2017 stehen die Betriebe unter zunehmendem Wettbewerbsdruck. Zusätzlich belasten klimatische Herausforderungen und Schädlingsprobleme die Produktion. Auch international wächst der Druck. Neue Handelsabkommen und zusätzliche Importmengen – etwa aus der Ukraine oder den Mercosur-Staaten – erhöhen die Konkurrenz am europäischen Markt. Gleichzeitig fallen Zölle weg, wodurch günstiger Zucker aus Drittstaaten leichter in die EU gelangt. Die Folgen sind bereits sichtbar: Seit 2017 mussten in der Europäischen Union 20 Zuckerfabriken schließen. Auch in Österreich ist ein Standort betroffen, was direkte Auswirkungen auf die heimische Produktion und die Planungssicherheit der Bauern hat.

Kampagne gegen „Schleuderpreise“

Der Bauernbund fordert nun ein Umdenken im Handel und mehr Unterstützung für die heimische Landwirtschaft. „Nur Wiener Zucker ist garantiert österreichischer Zucker. Wer beim Zucker nur auf den billigsten Preis schaut, bekommt oft Ware aus dem Ausland und verzichtet auf transparente Herkunft. Wir erwarten uns ein klares Bekenntnis zu österreichischer Qualität im Regal und ein Ende des Dauer-Aktionsmodus bei Grundprodukten“, betont Strasser. Mit der Kampagne „Schleuderpreise stoppen“ will der Bauernbund erreichen, dass mehr von der Wertschöpfung bei den landwirtschaftlichen Betrieben ankommt. Ziel ist es, faire Preise für bäuerliche Familienbetriebe zu sichern und die Zukunft der heimischen Zuckerproduktion zu erhalten. Hier geht es zur Petition.