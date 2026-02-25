Skip to content
/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto.
Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung wurden aufgenommen.
Linz
25/02/2026
Ermittlungen laufen

Auf Spielplatz: Hund biss Bub (9) in den Fuß

Auf einem Linzer Spielplatz biss ein Hund einen neunjährigen Jungen in den Fuß, nachdem er sich von seiner Besitzerin losgerissen hatte. Ein achtjähriges Mädchen wurde umgeworfen, blieb aber unverletzt.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(77 Wörter)

Am 24. Februar 2026 gegen 13.40 Uhr kam es in Linz zu einem gefährlichen Zwischenfall. Mehrere Kinder einer Gruppe spielten am Spielplatz, als sich der angeleinte Hund einer 52-Jährige aus Linz losriss und einen neunjährigen Buben in den Fuß biss. Ein achtjähriges Mädchen wurde vom Rottweiler umgeworfen, verletzte sich jedoch nicht. Die Hundebesitzerin konnte den Hund wieder einfangen. Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung wurden aufgenommen.

