Bundesheer startet Streaming-Kooperation

Premiere in der österreichischen Ministeriumslandschaft: Das Bundesheer bringt seine Video-Inhalte auf eine Streamingplattform.

Als erstes Ministerium Österreichs bringt das Österreichisches Bundesheer seine eigens produzierten Video-Inhalte gesammelt auf eine Streamingplattform: Ab sofort sind diese auf JOYN Österreich kostenlos abrufbar. Die neue Partnerschaft wurde von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Thomas Gruber, Co-CEO der ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe, vorgestellt. Ziel ist es, Informationen rund um Aufgaben, Einsätze und Analysen des Bundesheeres zentral, leicht auffindbar und ohne algorithmische Verzerrung bereitzustellen.

Fokus auf Information und „geistige Landesverteidigung“

Ministerin Tanner betont die wachsende Bedeutung fundierter Information für die Bevölkerung. Die sogenannte „geistige Landesverteidigung“ funktioniere nur, wenn sicherheitsrelevante Themen verständlich vermittelt werden. Mit JOYN setze man bewusst auf eine österreichische Plattform, die besonders auch jüngere Zielgruppen erreiche und damit neue Wege in der sicherheitspolitischen Kommunikation eröffne.

Große Reichweite durch Streaming

Laut Thomas Gruber zählt JOYN monatlich rund zwei Millionen aktive Nutzerinnen und Nutzer und erreicht damit etwa ein Drittel der Bevölkerung. Mehr als die Hälfte des Publikums ist unter 40 Jahre alt. Insgesamt umfasst das Angebot über 130 Live-Channels und rund 60 Mediatheken, mit einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von etwa zwei Stunden.

Neue Themenwelt „Unser Heer“

Mit der Kooperation entsteht auf JOYN eine eigene Bundesheer-Erlebniswelt. Gezeigt werden unter anderem: