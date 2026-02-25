Nach schweren Vorwürfen: DJ CARV spielt nicht beim Electric Love

Die internationale Hard-Techno-Szene wird derzeit von schwerwiegenden Vorwürfen erschüttert. Nun reagiert das Salzburger Electric Love Festival (ELF) mit einem deutlichen Statement und einer ersten Programmänderung.

Seit Tagen herrscht in der elektronischen Musikszene Unruhe. Fünf namhafte Hard-Techno-Artists stehen im Fokus massiver, wenn auch bislang unbestätigter Anschuldigungen. Unter den genannten Namen befinden sich prominente DJs wie Odymel, Shlomo und CARV. Im Zentrum der Diskussionen stehen Machtmissbrauch, Drogenmissbrauch und sexualisierte Gewalt im Backstage-Bereich.

Festival zieht Reißleine bei CARV

Das Electric Love Festival, das im Juli in Salzburg stattfindet, hat nun reagiert. In einem Statement auf Social Media verurteilten die Veranstalter die im Raum stehenden Taten: „Die Dinge, die aktuell in der internationalen Szene diskutiert werden sind absolut ekelhaft und beschämend, und es ist nicht auszudenken, wie es Opfern solcher Verbrechen gehen muss“. Für einen der betroffenen Künstler hat das bereits Folgen. Das Festival gab bekannt, dass DJ CARV mit sofortiger Wirkung aus dem Programm für den Sommer 2026 gestrichen wurde: „Im konkreten Fall von CARV hatten wir bereits die Möglichkeit, uns dieses Bild zu verschaffen, und sind zu dem Schluss gekommen, dass er von unserem Line-up entfernt wird und nicht beim Electric Love 2026 performen wird“.

Aufarbeitung vs. „Rachefeldzug“

Das Festival-Team betont, dass die Sicherheit und der Schutz der Opfer oberste Priorität haben. Dennoch mahnen die Verantwortlichen in dem unübersichtlichen Geflecht aus Social-Media-Anschuldigungen zur Differenzierung. Man nehme sich die Zeit, um zwischen notwendiger Aufarbeitung struktureller Probleme und möglichen persönlichen Fehlern ohne strafrechtliche Relevanz zu unterscheiden. In dem Statement heißt es dazu kritisch: „Was von alledem ist eine wichtige Aufarbeitung von schlimmen Verbrechen? Was davon ist ein strukturelles Problem, von dem wir auch ein Teil sind? Was ist ein Rachefeldzug? Was davon ist womöglich ein persönlicher Fehler und mangelnde Treue in einer Beziehung, aber keine Straftat?“. Diese Zeit zur Klärung sei jedoch „kein Nachteil für Opfer“, sondern schaffe die notwendige Basis für echte Prävention.

Prävention im Fokus

Für die Zukunft kündigte das Electric Love an, die Planung des Artist-Bereichs noch genauer unter die Lupe zu nehmen. Ziel sei es, präventiv dazu beizutragen, „dass es gerade in dem ungleichen Kräfteverhältnis zwischen prominenten Künstler und Fans zu keinem Missbrauch kommt“. Zwar gehe man nicht davon aus, dass der eigene Backstage-Bereich in der Vergangenheit ein Nährboden für derartige Taten war, völlig ausschließen könne man dies jedoch nie.

Kommentare: „Statement vom Herzen“

In den sozialen Netzwerken löste das Statement des Electric Love Festivals eine Welle der Zustimmung aus. Viele User lobten die offene Kommunikation und die Tatsache, dass sich das Festival klar positioniert hat, anstatt auf Standardfloskeln zu setzen. Kommentare wie „Bestes Statement bisher von den europäischen Festivals“ oder „Kein schwarzer Hintergrund […] sondern vom Herzen“ spiegeln die Einstellung der Community wider. Besonders hervorgehoben wurde dabei die angekündigte Fokussierung auf die künftige Prävention und der respektvolle Umgang mit der schwierigen Situation der Opfer.

DJ CARV beendet Karriere

Nach den Vorwürfen hat der DJ CARV mit sofortiger Wirkung seine Karriere beendet, indem er sämtliche Inhalte auf Instagram löschte und ein Highlight mit dem Titel „End of CARV“ erstellte. Unter seinem bürgerlichen Namen Fritz veröffentlichte er zuvor ein Geständnis, in dem er einräumte, während seiner Ehe explizite Chats mit mehreren Frauen geführt und intime Aufnahmen versendet zu haben. Er betonte zwar die Straffreiheit seines Handelns, räumte jedoch ein, als Ehemann versagt zu haben. Während ein Teil der Fan-Community den Rückzug als notwendige Übernahme von Verantwortung sieht, kritisieren viele User das Statement als reine Schadensbegrenzung und fordern einen strukturellen Wandel in der männerdominierten Branche.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.02.2026 um 19:21 Uhr aktualisiert