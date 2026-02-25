1,5 Millionen Euro: Das sind die Zahlen der Lotto-Ziehung

Am Mittwoch, dem 25. Feber 2026, gibt es wieder Chancen auf große Gewinne: Beim Lotto warten 1,5 Millionen Euro im Topf. Wir haben die Gewinnzahlen für dich.

Am vergangenen Sonntag gab es erneut keinen Sechser bei Lotto „6 aus 45“. Rund 1,5 Millionen Euro liegen im Topf.

Diese Zahlen wurden bei der Lottoziehung am 25. Feber 2026 gezogen: Lotto : 14, 17, 21, 31, 38, 43 Zusatzzahl: 18

: 14, 17, 21, 31, 38, 43 LottoPlus : 2, 5, 22, 25, 41, 42

: 2, 5, 22, 25, 41, 42 Joker: 1, 8, 0, 1, 6, 8

Kein Lotto-Sechser bei Lotto-Ziehung am Sonntag, 22. Februar

Keiner konnte für die vergangene Lottoziehung am Sonntag, dem 22. Feber, die richtigen Zahlen für den Lotto-Sechser tippen. Grund zur Freude gab es aber trotzdem: Denn ein Österreicher konnte einen Solo-Gewinn beim Fünfer mit Zusatzzahl abräumen. Etwas mehr als 89.000 Euro gehen an einen Glückspilz in Tirol. „Der Fünfer mit Zusatzzahl wurde via Quicktipp erzielt, auf dem zweiten von zwei gespielten Tipps fanden sich die Zahlen 9, 10, 11, 39, 44 sowie die Zusatzzahl 12 anstelle der 37, die den Sechser vervollständigt hätte“, informieren die Österreichischen Lotterien. Auch beim LottoPlus hat es keinen Sechser gegeben. Deshalb wurde die Gewinnsumme wie gewohnt auf die Fünfer aufgeteilt. Damit bekommt jeder der insgesamt 55 LottoPlus-Fünfer immerhin etwas mehr als 4.300 Euro aufs Konto. Beim LottoPlus-Sechser der nächsten Runde warten etwa 200.000 Euro. Doch beim Joker konnte dieses Mal ein Glückspilz richtig abräumen. Ein Oberösterreicher konnte nämlich einen richtigen Volltreffer landen, denn er hatte auf einem Quicktipp sowohl die richtige Zahlenkombination als auch das „Ja“ zum Joker angekreuzt. Der Glückspilz durfte sich über einen Gewinn von knapp 208.000 Euro freuen.