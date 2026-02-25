Nach Lawinenabgang: Riesiger Suchtrupp in Obertauern

„Nach einem Lawinenabgang unterhalb der Plattenspitze (2.294 Meter Seehöhe) abseits der gesicherten Pisten in Obertauern auf Gemeindegebiet von Tweng wurde Mittwochnachmittag eine großangelegte Suchaktion gestartet, da keine Informationen darüber vorlagen, ob Personen verschüttet worden sind“, berichtet die Bergrettung Salzburg in einer Aussendung. „Gegen Abend stellte sich heraus, dass keine Personen zu Schaden gekommen sind“.

120 bis 150 Einsatzkräfte

Eine Person beobachtete den Lawinenabgang im Bereich der Hundskogelbahn, konnte jedoch nicht feststellen, ob jemand von den Schneemassen erfasst wurde, und setzte daraufhin einen Notruf ab. Um 14.24 Uhr wurde zunächst die Bergrettung Obertauern alarmiert. Wegen der enormen Ausmaße der Lawine und der unklaren Lage wurde anschließend Bezirksalarm für den Lungau ausgelöst. Dadurch wurden auch die Bergrettungsstellen Mauterndorf, Tamsweg, Muhr und Zederhaus hinzugezogen. „Der Lawinenkegel ist etwa 200 Meter breit und 80 bis 100 Meter lang“, schildert der Einsatzleiter der Bergrettung Obertauern, Christian Binggl, der auch Hundeführer ist. Insgesamt standen zwischen 120 und 150 Einsatzkräfte im Einsatz, darunter 50 bis 60 Mitglieder der Bergrettung, fünf Lawinenhundeführer, Mitarbeiter der Liftanlagen, Skilehrer aus Obertauern sowie die Notarzthubschrauber Martin 1 und Martin 10 und der Polizeihubschrauber Libelle.

Gegen 18 Uhr beendet

Aufgrund der Größe der Lawine und der Geländeform entstanden etwa 25 bis 30 Ablagerungsbereiche mit bis zu drei Meter hohen Schneemassen, die systematisch abgesucht werden mussten. Da der Hang tagsüber von Variantenfahrern genutzt worden war, konnte nicht ausgeschlossen werden, dass Personen verschüttet worden waren. Nachdem der gesamte Lawinenkegel sondiert und niemand gefunden worden war, konnten die Einsatzkräfte Entwarnung geben. Der Einsatz wurde gegen 18 Uhr beendet.